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Регбийный стадион может временно принять у себя «Челси»

вчера, 09:54

Исполнительный директор Регбийного союза Англии (RFU) Билл Суини заявил, что стадион «Туикенем» может принимать матчи «Челси», если клубу АПЛ понадобится временное пристанище.

Лондонская команда давно рассматривает возможность реконструкции «Стэмфорд Бридж» или переезда в другое место в столице, а в 2017 году сообщалось, что изучается вариант временного переезда на регбийный стадион.

На вопрос, позволит ли лицензия RFU проводить на «Туикенеме» матчи «Челси», Суини ответил:

Позволит. Ранее уже были разговоры о том, что сюда могут приехать клубы Премьер-лиги. Ричмондский совет, район Ричмонд, больше озабочен этим. Я просто думаю, что с точки зрения влияния на местных жителей, количества болельщиков и так далее они немного более чувствительны. Возможно, это зависит от того, какой это клуб. Это будет большая финансовая сумма, и я знаю, что Ричмондский район определенно будет обсуждать это.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato ответ azkan (раскрыть)
вчера в 14:01
Золотые слова, пускай хоть на поле местной ДСЮШ играют, лишь бы играли а не мучались.
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2d63b6np57d8
вчера в 10:49
Главное, есть выбор где играть.
azkan
azkan
вчера в 10:20
Стадион огромный! Хоть и временный, главное чтобы был успешным.
Гость
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