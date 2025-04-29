Регбийный стадион может временно принять у себя «Челси»

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вчера, 09:54

Исполнительный директор Регбийного союза Англии (RFU) Билл Суини заявил, что стадион «Туикенем» может принимать матчи «Челси», если клубу АПЛ понадобится временное пристанище.

Лондонская команда давно рассматривает возможность реконструкции «Стэмфорд Бридж» или переезда в другое место в столице, а в 2017 году сообщалось, что изучается вариант временного переезда на регбийный стадион.

На вопрос, позволит ли лицензия RFU проводить на «Туикенеме» матчи «Челси», Суини ответил: