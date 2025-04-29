Сотрудничество «Торпедо» и Ари подошло к концу

1745913124

вчера, 10:52

В «Торпедо» приняли решение завершить сотрудничество со спортивным директором Ари, который присоединился к клубу в декабре прошлого года . Бразилец с российским гражданством уже не присутствовал на последних матчах «чёрно-белых».

Основными причинами, по которым «Торпедо» приняло решение расстаться с Ари, являются неудачное выступление команды весной (3 победы, 3 ничьих и 3 поражения) и в первую очередь трансфер полузащитника «Вила-Новы» Алессона. За него москвичи заплатили 700 тысяч евро. Но пока Алессон провёл на поле лишь 199 минут и не отметился результативными действиями. Не исключено, что и с ним тоже попрощаются. Что касается главного тренера «Торпедо» Олега Кононова, то он доработает как минимум до конца сезона.

Напомним, после тридцати туров «чёрно-белые» занимают вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги. В последнем матче «Торпедо» обыграло «Аланию».