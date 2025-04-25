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Серхио Франсиско станет новым главным тренером клуба «Реал Сосьедад»

вчера, 18:21

Серхио Франсиско со следующего сезона станет новым главным тренером клуба «Реал Сосьедад».

Франсиско является воспитанником клуба и наставником второй команды «бело-голубых». Соглашение сторон рассчитано до лета 2027 года.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:31
жаль. что у Альгуасиля мало что получилось в родном клубе.
но точно одно получилось - свой узнаваемый стиль игры.
Сосьедад теперь новый тренер.
посмотрим что будет дальше.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:41
Пошёл на повышение, ну посмотрим станет ли игра лучше, а Захарян здоровее
Гость
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