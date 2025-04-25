Серхио Франсиско станет новым главным тренером клуба «Реал Сосьедад»

Серхио Франсиско со следующего сезона станет новым главным тренером клуба «Реал Сосьедад».
Франсиско является воспитанником клуба и наставником второй команды «бело-голубых». Соглашение сторон рассчитано до лета 2027 года.
Серхио Франсиско со следующего сезона станет новым главным тренером клуба «Реал Сосьедад».
Франсиско является воспитанником клуба и наставником второй команды «бело-голубых». Соглашение сторон рассчитано до лета 2027 года.
но точно одно получилось - свой узнаваемый стиль игры.
Сосьедад теперь новый тренер.
посмотрим что будет дальше.
но точно одно получилось - свой узнаваемый стиль игры.
Сосьедад теперь новый тренер.
посмотрим что будет дальше.