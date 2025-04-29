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«Зенит» совместно с Петербургским метрополитеном запустят уникальный поезд

вчера, 15:51

«Зенит» и «Газпром» совместно с Петербургским метрополитеном представили специальный поезд, посвященный столетию футбольного клуба.

Футбольный клуб «Зенит» при поддержке «Газпрома» представляет состав-экспозицию, который будет курсировать по Московско-Петроградской линии — синей линии.

Столетний юбилей «Зенита» — праздник клуба и всего Петербурга. В честь знакового события «сине-бело-голубые» и «Газпром» создали по-настоящему уникальную ливрею и внутреннее оформление вагонов одного из составов метрополитена. Его главная задача — познакомить жителей и гостей лучшего города мира с историей сине-бело-голубых, в том числе с помощью интерактивных элементов: для этого внедрены QR-коды со ссылками на клубные подкасты и аудиокнигу Леонида Иванова.

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