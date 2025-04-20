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Вокруг стадиона «Динамо» проведут крестный ход

вчера, 15:35

По данным источника, церковное шествие вокруг «ВТБ Арены» запланировано до конца апреля, но точная дата ещё согласовывается со стадионом и московским МВД.

Идея устроить крестный ход вокруг стадиона была предложена фанатами, которые хотят «отмолить проклятие» и помочь «Динамо» впервые стать чемпионом с 1976 года.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 18:36, ред.
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1 ответ shur (раскрыть)
    вчера в 18:22
      shur
      shur ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
      вчера в 18:12
      ...ребятушки, вы чего нас с Капралом как пацанов лечите? Я не в окно,
      а в паспорт взглянул, жив ещё здоров, чего о "Динамо" не скажешь!
      Конец связи, с праздником!!!
      Сенатов Юрий 1
      Сенатов Юрий 1 ответ shur (раскрыть)
      вчера в 17:56
      А что, собственно, происходит с "Динамо" ? Постоянно на верхних строчках турнирной таблицы, показывает вполне зрелую (для российского чемпионата) игру. Чуть - чуть не хватает для более весомых успехов, так что в этом необычного или кто-то конкретный в этом виноват ? Взгляните за окно, что происходит с нашим футболом в условиях изоляции и недостаточного финансирования, и всё станет ясно. Команда и рада бы пригласить к себе более классных футболистов, но разве она, владелец или спонсоры виноваты, что такой возможности нет.
      Сенатов Юрий 1
      Сенатов Юрий 1
      вчера в 17:45
      Сколько дурости в стране, и вот ещё одна намечается. Этот крёстный ход вокруг стадиона напомнил мне омовения преступников в проруби на праздник, которые таким образом отмаливают свои грехи.
      alexamit
      alexamit
      вчера в 17:39
      Вот на следующий год юбилей и отпразднуют.
      shur
      shur ответ баск (раскрыть)
      вчера в 17:36
      ...играть,побеждать,радовать!!! Вы уже около стадиона, даже не ждите,как раньше всё сразу не брошу и не помчусь, дела Старина!
      Да и ради кого...???!!!
      баск
      баск ответ shur (раскрыть)
      вчера в 17:32
      И что же происходит, не расскажете, любезный?
      Уж дюже интересно
      Capral
      Capral ответ shur (раскрыть)
      вчера в 17:27, ред.
      Спасибо, Дружище, спасибо!!!!!!!
      И тебя с Праздником Светлой Пасхи!!!!!!!
      Мира и Добра твоему Дому, Дорогой!!!!!!!
      Во всем с тобой согласен и подтверждаю!!!!!!!
      Сегодня за Реал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
      shur
      shur ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 17:14
      ...не гневили бы Бога, это именно та часть болельщиков,которая вообще не понимает,что происходит...!!! С Праздником старина! Я не хочу даже обсуждать это...( почему именно с Динамо это всё происходит,дальше не куда???!!!)
      Capral
      Capral
      вчера в 16:57
        Kolymchanin
        Kolymchanin ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 16:42
          Байкал-38
          Байкал-38
          вчера в 16:39
          Акция заранее провальная, достаточно просто посмотреть на турнирную таблицу.
          Это самообман.
          Валерыч
          Валерыч
          вчера в 16:15, ред.
          Не думаю, что подобные религиозные акции разделяют все.
          Да и вряд ли это поможет...Тренироваться лучше надо,
          надеяться на себя и верить в себя и в свои силы,
          тогда и станете чемпионами. В СССР - атеистическом государстве,
          московские динамовцы многократно становились чемпионами
          без всяких "крёстных ходов".
          Bad Listener
          Bad Listener
          вчера в 16:14
          Я бы за весь российский футбол помолился, пока ещё за здравие. А за свою любимую команду и за исцеление её от скверны молюсь регулярно. Но видимо значит зачем то это надо, какие-то уроки духовные скрыты в том что происходит с клубами нашими любимыми десятилетиями.
          Capral
          Capral
          вчера в 15:53
          Они лучше помолились бы за возвращение Динамо в роДную Гавань. Хотя, кто сейчас ходит на стадион...
          Гость
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