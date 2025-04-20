Вокруг стадиона «Динамо» проведут крестный ход

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вчера, 15:35

По данным источника, церковное шествие вокруг «ВТБ Арены» запланировано до конца апреля, но точная дата ещё согласовывается со стадионом и московским МВД .

Идея устроить крестный ход вокруг стадиона была предложена фанатами, которые хотят «отмолить проклятие» и помочь «Динамо» впервые стать чемпионом с 1976 года.