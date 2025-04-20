Вокруг стадиона «Динамо» проведут крестный ход

По данным источника, церковное шествие вокруг «ВТБ Арены» запланировано до конца апреля, но точная дата ещё согласовывается со стадионом и московским МВД.
Идея устроить крестный ход вокруг стадиона была предложена фанатами, которые хотят «отмолить проклятие» и помочь «Динамо» впервые стать чемпионом с 1976 года.
Тебе scur говорит о потерянных традициях Динамо. Но, для того, чтобы его понять- надо было видеть советский футбол и чемпионское Динамо. А молиться на искусственную вывеску Динамо- удел тех, кто ничего из истинного Динамо не видел и не знает... Без прошлого нет будущего, а тем, кому нечего вспомнить из прошлого Великого Клуба- болельщиками Динамо не являются. Болельщиком Динамо случайно стать нельзя- нужны традиции...
Тебе scur говорит о потерянных традициях Динамо. Но, для того, чтобы его понять- надо было видеть советский футбол и чемпионское Динамо. А молиться на искусственную вывеску Динамо- удел тех, кто ничего из истинного Динамо не видел и не знает... Без прошлого нет будущего, а тем, кому нечего вспомнить из прошлого Великого Клуба- болельщиками Динамо не являются. Болельщиком Динамо случайно стать нельзя- нужны традиции...
а в паспорт взглянул, жив ещё здоров, чего о "Динамо" не скажешь!
Конец связи, с праздником!!!
а в паспорт взглянул, жив ещё здоров, чего о "Динамо" не скажешь!
Конец связи, с праздником!!!
Да и ради кого...???!!!
Да и ради кого...???!!!
Уж дюже интересно
Уж дюже интересно
И тебя с Праздником Светлой Пасхи!!!!!!!
Мира и Добра твоему Дому, Дорогой!!!!!!!
Во всем с тобой согласен и подтверждаю!!!!!!!
Сегодня за Реал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
И тебя с Праздником Светлой Пасхи!!!!!!!
Мира и Добра твоему Дому, Дорогой!!!!!!!
Во всем с тобой согласен и подтверждаю!!!!!!!
Сегодня за Реал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Это самообман.
Это самообман.
Да и вряд ли это поможет...Тренироваться лучше надо,
надеяться на себя и верить в себя и в свои силы,
тогда и станете чемпионами. В СССР - атеистическом государстве,
московские динамовцы многократно становились чемпионами
без всяких "крёстных ходов".
Да и вряд ли это поможет...Тренироваться лучше надо,
надеяться на себя и верить в себя и в свои силы,
тогда и станете чемпионами. В СССР - атеистическом государстве,
московские динамовцы многократно становились чемпионами
без всяких "крёстных ходов".