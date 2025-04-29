Стало известно, примет ли участие в матче легенд «Зенита» Бруну Алвеш

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вчера, 13:49

Спортивный директор АЕКа , который выступал за «Зенит» на протяжении трёх сезонов, примет участие в матче легенд «сине-бело-голубых». Напомним, данное мероприятие приурочено к 100-летию клуба с берегов Невы.

За «Зенит» Алвеш провёл 100 матчей, забил 3 гола и отметился голевой передачей. Вместе с «сине-бело-голубыми» португалец выиграл Суперкубок России и дважды чемпионат России. Также стоит отметить, что Алвеш является чемпионом Европы 2016 года.

Ранее стало известно, примет ли участие в матче легенд «Зенита» Фернанду Мейра.