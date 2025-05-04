«Челси» переиграл «Ливерпуль» в 35-м туре Английской Премьер-Лиги

«Челси» обыграл «Ливерпуль» в 35-м туре АПЛ (3:1).
Энцо Фернандес на 3-й минуте вывел лондонцев вперед, Жарелл Куанса на 56-й отличился автоголом и удвоил преимущество хозяев поля. Вирджил ван Дейк на 85-й отыграл один мяч. На 90+6-й пенальти реализовал Коул Палмер.
«Синие» после этой игры идут на 5-м месте (63 балла), «красные» ранее досрочно стали чемпионами Англии, сейчас в их активе 82 очка.
Ливерпуль если и вышли немного расхлябанными, но после гола их реакция была за предельная. И ван Дейк их гонял вперед. Даже после замен красные много пропускали контратак синих.
Все таки Челси сыграли великолепно. Во всех линиях.
Особенно рад за Палмера! Надеюсь он возвратился! А если бы забил еще и с ленточки Беккеру было бы шедеврально. Но не повезло. Во всех трех голах его есть его рука, вернее нога))
А Кукурелья просто съел Салаха. Если не считать верховых моментов Салаха, Нуньеса и голевого ван Дейка, защита тоже отлично справилась. Отличная игра от синих!
С чем и поздравляю Челси еще раз!
А то мой пост-поздравление удалили. Не туда написал))
Ливерпуль если и вышли немного расхлябанными, но после гола их реакция была за предельная. И ван Дейк их гонял вперед. Даже после замен красные много пропускали контратак синих.
Все таки Челси сыграли великолепно. Во всех линиях.
Особенно рад за Палмера! Надеюсь он возвратился! А если бы забил еще и с ленточки Беккеру было бы шедеврально. Но не повезло. Во всех трех голах его есть его рука, вернее нога))
А Кукурелья просто съел Салаха. Если не считать верховых моментов Салаха, Нуньеса и голевого ван Дейка, защита тоже отлично справилась. Отличная игра от синих!
С чем и поздравляю Челси еще раз!
А то мой пост-поздравление удалили. Не туда написал))
По результату скажу так, если бы Ливерпуль все еще вел борьбу за чемпионство, то результат скорее всего был бы другим! Сейчас у красных и настрой уже ни тот, и состав Слот выпустил не основной, в то время как для Челси игра была важна, т.к плотность в верху таблицы такая, что воздуху негде пройти! Уверен, будь данная игра важна, не увидили бы в основном составе Куансу, Эндо, Эллиота, Цимикаса....
Повторюсь, победителей не судят, но данная победа случилась благодаря обстаятельствам, а не вопреки...
По результату скажу так, если бы Ливерпуль все еще вел борьбу за чемпионство, то результат скорее всего был бы другим! Сейчас у красных и настрой уже ни тот, и состав Слот выпустил не основной, в то время как для Челси игра была важна, т.к плотность в верху таблицы такая, что воздуху негде пройти! Уверен, будь данная игра важна, не увидили бы в основном составе Куансу, Эндо, Эллиота, Цимикаса....
Повторюсь, победителей не судят, но данная победа случилась благодаря обстаятельствам, а не вопреки...