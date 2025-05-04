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«Челси» переиграл «Ливерпуль» в 35-м туре Английской Премьер-Лиги

вчера, 20:26
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Челси» обыграл «Ливерпуль» в 35-м туре АПЛ (3:1).

Энцо Фернандес на 3-й минуте вывел лондонцев вперед, Жарелл Куанса на 56-й отличился автоголом и удвоил преимущество хозяев поля. Вирджил ван Дейк на 85-й отыграл один мяч. На 90+6-й пенальти реализовал Коул Палмер.

«Синие» после этой игры идут на 5-м месте (63 балла), «красные» ранее досрочно стали чемпионами Англии, сейчас в их активе 82 очка.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:59
Челси с победой, Ливерпуль с чемпионством!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:29
Приветствую тебя, земляк! Скажу так, Челси победил, а победителей не судят, как говорится, я рад за вас, всё же Челси и Арсенал более близкие клубы друг для друга!
По результату скажу так, если бы Ливерпуль все еще вел борьбу за чемпионство, то результат скорее всего был бы другим! Сейчас у красных и настрой уже ни тот, и состав Слот выпустил не основной, в то время как для Челси игра была важна, т.к плотность в верху таблицы такая, что воздуху негде пройти! Уверен, будь данная игра важна, не увидили бы в основном составе Куансу, Эндо, Эллиота, Цимикаса....
Повторюсь, победителей не судят, но данная победа случилась благодаря обстаятельствам, а не вопреки...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:26
Ливерпуль досрочный чемпион АПЛ, главный титул сезона завоёван, команда в праздничном "похмелье"...
Челси очки нужны как воздух, оставшиеся матчи важны для попадания в ЛЧ...
У одних запредельная мотивация, красные же ждут не дождутся окончания турнира..
Результат справедлив
P.s. очень плохой сезон для Куансы, часто привозил, ошибался,играл неуверенно
azkan
azkan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:44, ред.
Привет! Не очень согласен. Всегда если кто то проигрывает, кто то побеждает))
Ливерпуль если и вышли немного расхлябанными, но после гола их реакция была за предельная. И ван Дейк их гонял вперед. Даже после замен красные много пропускали контратак синих.
Все таки Челси сыграли великолепно. Во всех линиях.
Особенно рад за Палмера! Надеюсь он возвратился! А если бы забил еще и с ленточки Беккеру было бы шедеврально. Но не повезло. Во всех трех голах его есть его рука, вернее нога))
А Кукурелья просто съел Салаха. Если не считать верховых моментов Салаха, Нуньеса и голевого ван Дейка, защита тоже отлично справилась. Отличная игра от синих!
С чем и поздравляю Челси еще раз!
А то мой пост-поздравление удалили. Не туда написал))
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:37
Так позорно Ливер слил матч
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:49
Салах. наверно, смирился, что не получит ЗМ.
зато Кьеза сыграл свои минуты за Ливерпуль, и официально он тоже чемпион.
Romeo 777
Romeo 777 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 20:43
Ой да ладно, в кое веки, погнал куда то 😁 Всего 2 года назад Челси (под санкциями) играл в четверть финале ЛЧ
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:42
Это не Челси победил, это Ливерпуль проиграл! Первый гол оставили Энцо расстреливать вратаря, второй гол сами себе забили еще и пенальти в концовке организовали)!
Челси конечно же респект за желание взять три очка! А вот Ливер став досрочно чемпионом, решил видимо замутить интрижку за место в первой пятерке
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:37
Челси с победой ))
устроили чемпионский коридор и порку за раз.
синие боролись в каждом моменте. видно что они очень хотят в ЛЧ и как соскучились по ЛЧ.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 20:37
чемпионский коридор, как и обещали
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:37
Подарок от скаузеров... из жалости и на бедность, чтобы попали, наконец, в кои веки в ЛЧ!
DXTK
DXTK
вчера в 20:37
Синие Чемпиону устроили чемпионский Коридор 3-1, судя по всему в следующем сезоне красным не будет так просто.
azkan
azkan ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:35
Про главный гол забыл)))
azkan
azkan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:34
А что, новоиспеченного чемпиона победили)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:33
Всех с победой! Важные 3 очка!

Автор походу проспал концовку 😁 3:1 счет, а не 2:1
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:33
Челси с победой,неплохо наладили игру. Молодцы!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:28
Как там Палмер пролез по лицевой и в штангу попал)) ох жаль не забил, было бы красиво))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:27
Молодцы Челси, теперь они чемпионы АПЛ!!))))
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