«Челси» переиграл «Ливерпуль» в 35-м туре Английской Премьер-Лиги

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вчера, 20:26

«Челси» обыграл «Ливерпуль» в 35-м туре АПЛ (3:1).

Энцо Фернандес на 3-й минуте вывел лондонцев вперед, Жарелл Куанса на 56-й отличился автоголом и удвоил преимущество хозяев поля. Вирджил ван Дейк на 85-й отыграл один мяч. На 90+6-й пенальти реализовал Коул Палмер.

«Синие» после этой игры идут на 5-м месте (63 балла), «красные» ранее досрочно стали чемпионами Англии, сейчас в их активе 82 очка.