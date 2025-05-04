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«Ахмат» и ЦСКА сыграли вничью в матче Российской Премьер-Лиги

вчера, 18:28
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Ахмат» и ЦСКА не выявили победителя в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

Секу Койта вывел гостей вперед на 9-й минуте, Максим Самородов на 33-й сравнял счет.

После этой игры «Ахмат» идет на 13-й строчке (24 балла), ЦСКА расположился на 3-м месте (52 очка).

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Все комментарии
Карл Хайнц Руммениге
Карл Хайнц Руммениге ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:39
Значит мы смотрели разные игры. Того же Кипиани я не могу назвать халявщиком, или Оганесяна, Блохина.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:56
Ахмат дома плюс всегда неуступчивые. Нормально
Capral
Capral ответ Карл Хайнц Руммениге (раскрыть)
сегодня в 09:37, ред.
Не был он халявщиком, поверь мне. Я видел его и по телевизору, и на стадионе в Киеве. Ты, в силу возраста, его не видел вживую, а я видел. Ты же не видел, как он феерил в игре с московским Динамо в 1977, и какой гол он забил киевскому Динамо в 1978, в Тбилиси, когда на нем висели и сидели защитники киевлян, а он продрался к воротам и забил!!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:27, ред.
Играли хорошо.....создали много моментов....повели в счёте....но по факту потеряли два очка. Ахмат спас одно очко и должны сказать за это спасибо спасителю своему вратарю Шенгелии.
Карл Хайнц Руммениге
Карл Хайнц Руммениге ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:10
Кто был нормалным это другой вопрос. Я говорил о халявщике Шенгелии.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 22:28
Мне вот одно интересно, а в какой игре Мелкадзе показал, что он умеет читать игру, умеет правильно занимать позицию??? То что он хорошо борется, всегда заряжен на матч, это не является главными критериями, чтобы его ставить на такие важные позиции.
r2g7sa8hdn54
r2g7sa8hdn54
вчера в 21:57
Смело кони скачут в чемпионы.
Capral
Capral ответ Карл Хайнц Руммениге (раскрыть)
вчера в 21:32
А кто был нормальным на ЧМ-82? Три разных тренера- лебедь, рак и щука!!! А ты знаешь, что Шенгелия на том ЧМ постоянно ругался с Блохиным? Там был полный раздор во всей команде!!! Да, в тбилисском Динамо была полнейшая гармония, где каждый был на своем месте. А чем Р.Челебадзе был лучше Шенгелии?! Да ничем, вот именно он и был халявщиком. Я всегда говорю, Лимон, если не видел футбола советского времени, лучше не критикуй))).
gorets004
gorets004
вчера в 21:29
отличного форварда нашел Терек в Казахстане.
Карл Хайнц Руммениге
Карл Хайнц Руммениге ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:05, ред.
Хорошо быть наконечником, когда твои талантливые партнёры обеспечиаают тебе выходы один на один с вратарём и создают для тебя множество острых моментов. Реальную силу, а точнее бессилие Шенгелия показал на ЧМ-1982 в игре с бразильцами, когда в жёсткой борьбе с защитником проиграл единоборство в штрафной соперника и начал жаловаться судье, что мол было нарушение правил и выклянчивал пенальти. Партнеры его вывели на отличную позицию для взятия ворот, но защитник бразильцев буквально съел его. Хорошо, что Баль тогда забил гол, после ошибки вратаря, и если бы и Шенгелия не запорол свой момент, то счёт был бы ничейным.
Capral
Capral ответ Карл Хайнц Руммениге (раскрыть)
вчера в 20:48
А это ты зря. Шенгелия был супер игроком, острейшим нападающим!!! Ты наверняка его не видел, а я видел, в гармонии с той великой командой. Незадолго до своей смерти, Д.Кипиани рассказывал про Шенгелию, и как им восторгался!!! Шенгелия халявщиком не был, как и не было в той команде халявщиков!!! Рамаз был неподражаемым голевым наконечником тбилисцев, терзавшим оборону соперников!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 20:42
11 метров не хватало...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:40
    Сп62
    Сп62 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:35
    В своё время в Спартаке ЦН Н.Осянина перевели в ЦЗ. Неплохо справился с новой ролью.
    Джохар Ву
    Джохар Ву ответ ABir (раскрыть)
    вчера в 20:30
    Никаких шансов у них нет
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:25
    Как говорится, - боевой матч, боевая ничья .
    Готлиб
    Готлиб ответ Датак (раскрыть)
    вчера в 20:06
    Пока Арахису-физруку фартит, но если так и продолжит играть вничью до конца сезона, а тем более проиграет (например Краснодару), то с большой вероятностью его погонят из ЦСКА.
    Gotlib
    Gotlib ответ Scorp689 (раскрыть)
    вчера в 19:53
    Все хотят жить и борются изо всех сил. В конце сезона и врагу не пожелаешь играть с подвальными командами.
    Карл Хайнц Руммениге
    Карл Хайнц Руммениге ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 19:44
    Шелия. Шенгелия это халявщик из тбилисского Динамо, который забивал на готовом в пустые ворота, после отскока мяча и т. д.
    Карл Хайнц Руммениге
    Карл Хайнц Руммениге ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:40
      112910415
      112910415
      вчера в 19:33
      нормальная футбольная борьба
      Capral
      Capral ответ За адекватность (раскрыть)
      вчера в 19:19, ред.
      Чтобы Мелкадзе переквалифицировать в опорника или ЦЗ, нужен Гениальный М.И.Якушин, который перед поездкой в Англию, из грозного нападающего М.Семичастного сделал ЦЗ, которым восхищалась вся Британия!!!
      hjlzuf
      hjlzuf
      вчера в 19:11
      Игра была интересной. Обе команды боролись. Чувствовалось, что у ЦСКА не хватает кого то в обойме. Не хватало кого то для завершения. Может это просто мне показалось.)
      Scorp689
      Scorp689
      вчера в 19:09
      Под конец сезона стирается грань между фаворитами и аутсайдерами...
      derrik2000
      derrik2000 ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 18:51
      По мне "скучноватый" счёт, а игра-то была обоюдоострая.
      Да.
      НЕ техничная, но желания и самоотдачи игрокам обеих команд было не занимать.
      Я бы и ЦСКА и Ахмату сегодня за прилежание поставил твёрдую четвёрку.
      ABir
      ABir
      вчера в 18:49
      В этой игре вратари и оборона сыграли лучше нападения, ничья закономерный итог. У ЦСКА остаются теоретические шансы в оставшихся трех играх догнать Краснодар.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 18:45
      Игра у ЦСКА не сложилась, могли и проиграть. А Шенгелия просто спаситель Ахмата. Футбол во всей красе, только свистков многовато. В Грозном тяжело побеждать.
      Вещий
      Вещий
      вчера в 18:44
      Да, явно не входила ничья в планы ЦСКА на сегодня, а потому ближе к концовке просто в бешенстве был Николич, в то время как Ташуев и его игроки, как я понял, постепенно смирились с набором всего одного очка. Ведь теперь догнали грозненцы химчан.
      За адекватность
      За адекватность
      вчера в 18:43, ред.
      Качельная игра получилась. Понятно что и одним и другим нужен был максимум набранных баллов, но уж что получилось. Вот читаю много о нашем футболе, остановлюсь конкретно на Мелкадзе. Примерно " Отличный игрок, бьется в каждом эпизоде, всегда безумно настроен, и.т.п." Нет, ну это прекрасно, так поставьте его на позицию опорника или центрального полузащитника, форварду ведь слегка другое уметь нужно. Два подряд убойных момента. Ладно первый, пусть будет на тоненького и не столь явный, но второй, просто исполни, "исполнил" В "ЦСКА" Глебов радует. Огонь-парнишка растет. Лишь бы продолжал в том же духе. В общем вряд ли результат устроил какую=то из команд, но он на табло. Как-то так с моей колокольни.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 18:41
      Не забываем друзья товарищи, что играл третий матч на выезде за 8 дней с переездами и перелетами. И. главное, не было трех основных защитников из 4. Гйич, Дивеев и Мойзес не играли. Убери трех основных защитников у любой команды РПЛ и представьте что будет. Поэтому результат нормальный. Теперь неделя нормальной подготовки к Краснодару, которому уверен ЦСКА не проиграет. Повторю. Уверен.
      Гость
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