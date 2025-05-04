«Ахмат» и ЦСКА сыграли вничью в матче Российской Премьер-Лиги

«Ахмат» и ЦСКА не выявили победителя в матче 27-го тура РПЛ (1:1).
Секу Койта вывел гостей вперед на 9-й минуте, Максим Самородов на 33-й сравнял счет.
После этой игры «Ахмат» идет на 13-й строчке (24 балла), ЦСКА расположился на 3-м месте (52 очка).
В обоих матчах ничья.
Но какие же они разные!
Если в Воронеже заинтересованы в положительном результате были только игроки Факела, то в этом - обе команды были не прочь три очка себе записать в актив.
Собственно, играли сегодня в Грозном равные команды.
Опаснейшие моменты были и у одних, и у других ворот, а гол Самородова, точнее, вся комбинация в штрафной, которая привела к голу - образцово-показательная!
Шелия сегодня как тигр: почти всё вытащил. По мне, так, лучший игрок матча.
Обилие технического брака игроков обеих команд как при передачах, так и при ударе по воротам компенсировалось скоростями и самоотдачей.
Смотреть было очень интересно.
Спасибо обеим командам: не зря электричество жёг. ))
В обоих матчах ничья.
Но какие же они разные!
Если в Воронеже заинтересованы в положительном результате были только игроки Факела, то в этом - обе команды были не прочь три очка себе записать в актив.
Собственно, играли сегодня в Грозном равные команды.
Опаснейшие моменты были и у одних, и у других ворот, а гол Самородова, точнее, вся комбинация в штрафной, которая привела к голу - образцово-показательная!
Шелия сегодня как тигр: почти всё вытащил. По мне, так, лучший игрок матча.
Обилие технического брака игроков обеих команд как при передачах, так и при ударе по воротам компенсировалось скоростями и самоотдачей.
Смотреть было очень интересно.
Спасибо обеим командам: не зря электричество жёг. ))