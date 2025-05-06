Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2024/2025

Вирц хочет перейти в «Баварию»

вчера, 17:24

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц выразил желание перейти в «Баварию», а не в «Реал» или «Манчестер Сити».

По данным источника, 22-летний хавбек сообщил об этом главному тренеру команды Хаби Алонсо.

Ранее было известно, что мюнхенцы близки к достижению соглашения по условиям личного контракта с игроком.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЭмерик Ляпорт может перейти в «Марсель»
Вчера, 16:44
Слухи«Манчестер Юнайтед» интересуется вратарём сборной Сербии
Вчера, 14:26
СлухиВратарь «Реала» Лунин может продолжить карьеру в АПЛ
Вчера, 13:44
Игрок за 127 млн евро вот-вот присоединится к Неймару. Интереса в Европе нет – осталась Бразилия
Вчера, 10:05Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
Слухи«Манчестер Юнайтед» не продаст Бруну Фернандеша
Вчера, 09:15
СлухиКоул Палмер готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 00:51
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:31
Таких даже в последние годы участия Зенита в ЛЧ из россиян не было. А вот на лавке посидела почти вся сборная РФ от Новосельцева, Полоза, Юсупова и до Горшкова и Ахметова.
A.S.A
A.S.A ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:09
Ну Зенит я написал по тому, что в последние годы именно они являются гегемоном РПЛ и туда идут как за большим рублем, так и за возможностью играть в ЛЧ
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:00, ред.
На оф сайте почти не бывает инфы, это всех клубов касается. Либо вообще, либо с задержкой. Новости самые актуальные это твитер, фейсбук и т.п. футбольных клубов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:53
Про Вирца верно, но есть уточнение. В Спартак Романцева и ЦСКА Газзаева хотели попасть, чтобы играть в футбол на высоком уровне, т.е. развиваться. В Зенит рвутся, поимая что будут на лавке исключительно за баблом огромным. Могу привести список таких из 15 фамилий.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:24
Спасибо, Дружище, спасибо!!!!!!!
Очень рад и очень приятно!!!!!!! Благодарю великодушно!!!!!!!
Вам, Дорогой, и Вашей семье- всех Благ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾☀️☀️☀️☀️☀️☀️
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:18
Еще поздравляю Вас с прошедшим днем рождения!!! Здоровья Вам крепкого! 🤝🍻🎉Только сегодня зашел в ВК и узнал об этом
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:17
Не скромничайте, Дружище!!! Всем бы на Соккере, Ваши Знания!!!!!!!
Насчёт 150млн., затрудняюсь сказать, тем более, это была первоначальная цена. Но, учитывая то, что Румменигге вел долгие разговоры, и с Вирцем, и с Байером, возможно, цену сбросят, возможно. Скажу откровенно, эту информацию, я нигде ещё не видел, надо дождаться окончательного разрешения вопроса. Однако, учитывая то, что Кейна купили за 100млн., вполне возможно, что за Вирца могут и переплатить, хотя, это не в духе руководства Баварии. Пока, вот так. Надо будет зайти на оф.сайт Баварии, возможно, там, что-то более конкретно...
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:09
Доброй ночи, Виктор Семёнович! Я всего лишь высказал свою точку зрения, не пытаясь доказать или навязать ее кому-либо!
Мне интересно другое, станет ли Бавария платить за Вирца 150 млн €??? Что скажите по этому поводу???
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:46
Приветствую, Дорогой Саркис!!!!!!!
Благодарю за профессиональный и развернутый комментарий, со всех точек зрения!!!!!!!
Приятно читать, Образованного по футбольному человека, в отличие от беспочвенных и ничем неподкрепленных заявлений- почему Вирц выбрал Баварию?!
Выбрал, значит есть на то причины!!! Далеко не все в немецком футболе стремятся в Испанию или Англию.
Спасибо, Дружище!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽👌👌👌👌👌👌👌
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:35, ред.
Бавария это вершина немецкого футбола, даже когда у нее бывает спад, она всё равно остается эталоном немецкого футбола! Практически каждый игрок (немец) пытается попасть именно туда (да, есть исключения но их не так много)
Это как в 90-е все российские игроки мечтали попасть в Спартак Романцева или в 2000-х в ЦСКА Газзаева, а сейчас в Зенит! То же самое!!!
Вообще, как по мне, Вирц может заиграть в любом топ клубе мира, но раз он сделал выбор в пользу Баварии, значит на это есть основания, опять таки, гегемон, постоянно играет в ЛЧ, практически базовый клуб для сборной, плюс его связка с Мусиалой выглядит устрашающе!!! Можно лет 5 поиграть в Баварии, а дальше, если будет к нему интерес, поиграть в другом топ чемпионате, игрок то он еще молодой
besperspektivnyak
besperspektivnyak ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:19
Я не понимаю, что Вы говорите
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ besperspektivnyak (раскрыть)
вчера в 20:05
Надо просто сосредоточиться. И все.
besperspektivnyak
besperspektivnyak ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:20
ничего не понял, что ты написал
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:12
Значит решил поиграть в Баварии.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ besperspektivnyak (раскрыть)
вчера в 19:10, ред.
Не факт, что заиграл бы. Примеров обратных уйма.
Capral
Capral ответ besperspektivnyak (раскрыть)
вчера в 19:02
    besperspektivnyak
    besperspektivnyak ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:53
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 18:49
      Зачем ему эта Бундеслига? Лучше б ушёл в Ла Лигу или АПЛ.
      Capral
      Capral ответ besperspektivnyak (раскрыть)
      вчера в 18:34
      Если вы заметили- я уже попрощался)))
      Желаю здравствовать.
      besperspektivnyak
      besperspektivnyak ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:33
      "Я живу в Германии больше 30 лет, регулярно просматриваю немецкую футбольную печать, смотрю немецкие аналитические программы, поэтому делаю выводы не только на моих суждениях, но и на том, что слышу и читаю..." И почему-то делаете выводы из-за вашей привязанности.
      Capral
      Capral ответ besperspektivnyak (раскрыть)
      вчера в 18:26
      Спросите у Вирца.)))
      Я всё сказал.
      Capral
      Capral ответ besperspektivnyak (раскрыть)
      вчера в 18:25
      Я живу в Германии больше 30 лет, регулярно просматриваю немецкую футбольную печать, смотрю немецкие аналитические программы, поэтому делаю выводы не только на моих суждениях, но и на том, что слышу и читаю...
      besperspektivnyak
      besperspektivnyak ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:25
      Вирц в 2025 году - это игрок года по моему мнению. Безумно быстрые решения, нереально быстрые ноги, обводка хромает, конечно, но, чтобы убрать защитника влево, например - то он мастер. Удар, 77 полное, матчи смотрю - в шоке от них. Зачем его в Германии оставлять и гнить?
      besperspektivnyak
      besperspektivnyak ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:19
      Поэтому я и не понимаю, почему он так думает. А вы привели не доводы, а свои высказывания
      besperspektivnyak
      besperspektivnyak ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:17
      Вирц - это игрок топ чемпионатов. Уме не нужен климат, игроки основы. Ему нужен центр поля, например, в Англии с его быстрыми ногами - он будет весь. Про Италию молчу
      Capral
      Capral ответ besperspektivnyak (раскрыть)
      вчера в 18:15, ред.
      Для вас, может быть, а для него- осознанный выбор. Я привел только мои доводы, но возможно, он думает иначе.
      besperspektivnyak
      besperspektivnyak ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:14
      Вы написали. Язык, климат, игра в сб Германии - это топ выбор Вирца не переходить в клубы Европы. Для меня это полный ужс
      Capral
      Capral ответ besperspektivnyak (раскрыть)
      вчера в 18:10
      Ну если ужас- тогда всего доброго)))
      besperspektivnyak
      besperspektivnyak ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:09
      Что значит немецкий язык его родной? Топ футболисты, которые хотят влиться в команду, сейчас учат языки. Что значит игра за сборную? За сборную он будет играть всегда, если буем показывать хорошую игру. Что значит сырой климат? Все футболисты из германии щас будут думать "ммм, там климат сырой или нет" Ужас, а не аналитика
      Capral
      Capral ответ besperspektivnyak (раскрыть)
      вчера в 18:06, ред.
      Он не каждому футболу подходит. У него- типичный немецкий стиль игры. Для сравнения - футбол де Брюйне и футбол Вирца. Оба распасовщики, с разной культурой паса и видения игры, а также футбольного интеллекта.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       