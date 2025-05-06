Вирц хочет перейти в «Баварию»

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц выразил желание перейти в «Баварию», а не в «Реал» или «Манчестер Сити».
По данным источника, 22-летний хавбек сообщил об этом главному тренеру команды Хаби Алонсо.
Ранее было известно, что мюнхенцы близки к достижению соглашения по условиям личного контракта с игроком.
Очень рад и очень приятно!!!!!!! Благодарю великодушно!!!!!!!
Вам, Дорогой, и Вашей семье- всех Благ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Очень рад и очень приятно!!!!!!! Благодарю великодушно!!!!!!!
Вам, Дорогой, и Вашей семье- всех Благ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Насчёт 150млн., затрудняюсь сказать, тем более, это была первоначальная цена. Но, учитывая то, что Румменигге вел долгие разговоры, и с Вирцем, и с Байером, возможно, цену сбросят, возможно. Скажу откровенно, эту информацию, я нигде ещё не видел, надо дождаться окончательного разрешения вопроса. Однако, учитывая то, что Кейна купили за 100млн., вполне возможно, что за Вирца могут и переплатить, хотя, это не в духе руководства Баварии. Пока, вот так. Надо будет зайти на оф.сайт Баварии, возможно, там, что-то более конкретно...
Насчёт 150млн., затрудняюсь сказать, тем более, это была первоначальная цена. Но, учитывая то, что Румменигге вел долгие разговоры, и с Вирцем, и с Байером, возможно, цену сбросят, возможно. Скажу откровенно, эту информацию, я нигде ещё не видел, надо дождаться окончательного разрешения вопроса. Однако, учитывая то, что Кейна купили за 100млн., вполне возможно, что за Вирца могут и переплатить, хотя, это не в духе руководства Баварии. Пока, вот так. Надо будет зайти на оф.сайт Баварии, возможно, там, что-то более конкретно...
Мне интересно другое, станет ли Бавария платить за Вирца 150 млн €??? Что скажите по этому поводу???
Мне интересно другое, станет ли Бавария платить за Вирца 150 млн €??? Что скажите по этому поводу???
Благодарю за профессиональный и развернутый комментарий, со всех точек зрения!!!!!!!
Приятно читать, Образованного по футбольному человека, в отличие от беспочвенных и ничем неподкрепленных заявлений- почему Вирц выбрал Баварию?!
Выбрал, значит есть на то причины!!! Далеко не все в немецком футболе стремятся в Испанию или Англию.
Спасибо, Дружище!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽👌👌👌👌👌👌👌
Благодарю за профессиональный и развернутый комментарий, со всех точек зрения!!!!!!!
Приятно читать, Образованного по футбольному человека, в отличие от беспочвенных и ничем неподкрепленных заявлений- почему Вирц выбрал Баварию?!
Выбрал, значит есть на то причины!!! Далеко не все в немецком футболе стремятся в Испанию или Англию.
Спасибо, Дружище!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽👌👌👌👌👌👌👌
Это как в 90-е все российские игроки мечтали попасть в Спартак Романцева или в 2000-х в ЦСКА Газзаева, а сейчас в Зенит! То же самое!!!
Вообще, как по мне, Вирц может заиграть в любом топ клубе мира, но раз он сделал выбор в пользу Баварии, значит на это есть основания, опять таки, гегемон, постоянно играет в ЛЧ, практически базовый клуб для сборной, плюс его связка с Мусиалой выглядит устрашающе!!! Можно лет 5 поиграть в Баварии, а дальше, если будет к нему интерес, поиграть в другом топ чемпионате, игрок то он еще молодой
Это как в 90-е все российские игроки мечтали попасть в Спартак Романцева или в 2000-х в ЦСКА Газзаева, а сейчас в Зенит! То же самое!!!
Вообще, как по мне, Вирц может заиграть в любом топ клубе мира, но раз он сделал выбор в пользу Баварии, значит на это есть основания, опять таки, гегемон, постоянно играет в ЛЧ, практически базовый клуб для сборной, плюс его связка с Мусиалой выглядит устрашающе!!! Можно лет 5 поиграть в Баварии, а дальше, если будет к нему интерес, поиграть в другом топ чемпионате, игрок то он еще молодой
Желаю здравствовать.
Желаю здравствовать.
Я всё сказал.
Я всё сказал.