Вирц хочет перейти в «Баварию»

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вчера, 17:24

Полузащитник «Байера» выразил желание перейти в «Баварию», а не в «Реал» или «Манчестер Сити».

По данным источника, 22-летний хавбек сообщил об этом главному тренеру команды Хаби Алонсо.

Ранее было известно, что мюнхенцы близки к достижению соглашения по условиям личного контракта с игроком.