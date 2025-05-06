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Апелляция мексиканского «Леона» на исключение из КЧМ-2025 отклонена

вчера, 19:24

Ранее «Леон» был исключен из участия на Клубном чемпионате мира в связи с нарушением правил владения клубами. Поскольку «Леон» и «Пачука» принадлежат одной и той же компании Grupo Pachuca, их участие в турнире было признано невозможным согласно регламенту соревнований.

Обе команды подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Однако CAS отклонил жалобы «Леона» и «Пачуки», подтвердив решение ФИФА. Суд постановил, что действия ФИФА соответствовали регламенту турнира.

В связи с этим 32-й участник Клубного чемпионата мира будет определен в матче между клубами «Лос-Анджелес» и «Америка».

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вчера в 19:26
фИФА заняло жёсткую позицию
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