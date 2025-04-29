Рюдигер дисквалифицирован на шесть матчей

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вчера, 22:33

Защитник мадридского «Реала» был дисквалифицирован на шесть матчей за свое поведение в финале Кубка Испании против «Барселоны» (3:2 в дополнительное время).

Его партнёр по команде, крайний защитник , отстранён на две игры. При этом красная карточка, показанная полузащитнику , была отменена.

Напомним, что Рюдигер бросил ледянку в главного судью, находясь в технической зоне, и после удаления продолжал пытаться подойти к рефери.