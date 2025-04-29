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Рюдигер дисквалифицирован на шесть матчей

вчера, 22:33
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился в доп. время

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер был дисквалифицирован на шесть матчей за свое поведение в финале Кубка Испании против «Барселоны» (3:2 в дополнительное время).

Его партнёр по команде, крайний защитник Лукас Васкес, отстранён на две игры. При этом красная карточка, показанная полузащитнику Джуду Беллингему, была отменена.

Напомним, что Рюдигер бросил ледянку в главного судью, находясь в технической зоне, и после удаления продолжал пытаться подойти к рефери.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:33
нельзя так паршиво себя вести ... тем более, находясь (вместе с командой ) в фокусе внимания всего футбольного мира !
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:51
Нынешний Реал вообще опасности не представляет, можно было никого не трогать. Но за такое поведение обязательно нужно наказать, много себе позволил.
Проигрывать уметь надо.
sv_1969
sv_1969 ответ Vittorio_Emanuele_II (раскрыть)
вчера в 23:44
Его наверное на сладкое оставили)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:59
Беллингэму тоже требуется операция на плечо.
в 11 мая англичанин провоцирует ледопад))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 22:58
Хоть эндрик в основе будет, в защите прада)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:56
про операции читал.
дисква значит, на оставш. 5 матчей этого сезона?))
или отложены на матчи следующего сезона?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:56, ред.
"Мало!" - подумали фаны Барсы...
"Дох....!" - подумали фаны Реала...
"Сколько, сколько ...?! Дайте мне ещё один мешок со льдом...!!!" - подумал Рюдигер и громко промолчал...))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:55
не только Анчелотти вина.
клуб позволяет игрокам такие вещи.
Incredulous
Incredulous ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:52
Антонио сегодня был прооперирован, и будет восстанавливаться после операции не меньше 6 матчей это точно. А Анчелотти сам себя подставил тем, что распустил игроков до такой степени, что они позволяют себе подобное.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:43
все узнал.
дисквалификация Рюдигера распространяется и на Ла Лигу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:41
Антонио подставил команду и Анчелотти.
дисква только на кубковый турнир, или все таки и на матчи чемпионата?
sihafazatron
sihafazatron ответ Vittorio_Emanuele_II (раскрыть)
вчера в 22:37
К верблюдам продадут, это хуже любой дисквы))
Vittorio_Emanuele_II
Vittorio_Emanuele_II
вчера в 22:34
А Винисиуса???
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