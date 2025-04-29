Рюдигер дисквалифицирован на шесть матчей

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер был дисквалифицирован на шесть матчей за свое поведение в финале Кубка Испании против «Барселоны» (3:2 в дополнительное время).
Его партнёр по команде, крайний защитник Лукас Васкес, отстранён на две игры. При этом красная карточка, показанная полузащитнику Джуду Беллингему, была отменена.
Напомним, что Рюдигер бросил ледянку в главного судью, находясь в технической зоне, и после удаления продолжал пытаться подойти к рефери.
Проигрывать уметь надо.
Проигрывать уметь надо.
в 11 мая англичанин провоцирует ледопад))
в 11 мая англичанин провоцирует ледопад))
дисква значит, на оставш. 5 матчей этого сезона?))
или отложены на матчи следующего сезона?
дисква значит, на оставш. 5 матчей этого сезона?))
или отложены на матчи следующего сезона?
"Дох....!" - подумали фаны Реала...
"Сколько, сколько ...?! Дайте мне ещё один мешок со льдом...!!!" - подумал Рюдигер и громко промолчал...))
"Дох....!" - подумали фаны Реала...
"Сколько, сколько ...?! Дайте мне ещё один мешок со льдом...!!!" - подумал Рюдигер и громко промолчал...))
клуб позволяет игрокам такие вещи.
клуб позволяет игрокам такие вещи.
дисквалификация Рюдигера распространяется и на Ла Лигу.
дисквалификация Рюдигера распространяется и на Ла Лигу.
дисква только на кубковый турнир, или все таки и на матчи чемпионата?
дисква только на кубковый турнир, или все таки и на матчи чемпионата?