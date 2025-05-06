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«Краснодар» заинтересован в приобретении двух игроков «Ростова»

вчера, 19:51

По данным инсайдера Ивана Карпова, представители «Краснодара» проявляют интерес к приобретению двух игроков «Ростова»: защитника Максима Осипенко и нападающего Николая Комличенко.

Уточняется, что зимой, когда клуб, занимающий первую строчку в чемпионате России, был готов заплатить 4 миллиона евро за Осипенко, «Ростов» хотел получить 6 миллионов.

В текущем сезоне Осипенко сыграл 27 матчей в РПЛ и отличился 9 раз. У Комличенко 8 мячей в 24 играх.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 08:09
Похоже что с уходом Карпина и неразберихи с руководством после окончания сезона фк "Ростов" ждет грандиозная распродажа. Так что все желающие могут проходить на аукцион и скупать игроков как в розницу так и оптом. Имхо.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:06
Он вроде как воспитанник Краснодара. За основу мало поиграл, а за Краснодар-2 у него прилично матчей было
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:47, ред.
Осипенко, конечно неплох и, возможно, найдёт себя и в Краснодаре, а, вот Комличенко, по моему мнению, нашёл СВОЮ команду - ФК "Ростов": ему доверяют, когда он на поле, его ищут другие игроки команды...
Стоит ли Николаю менять "место прописки"?
Денег больше предлагают?
Так можно и у разбитого корыта оказаться.
В прочем, руководству Краснодара, Ростова и САМОМУ Николаю с его агентом решать.
Capral
Capral
вчера в 20:27, ред.
Ну, Осипенко, понять можно, хотя тоже под вопросом, но Комличенко, каким боком в Краснодаре?! По игровой характеристике- типичный грузчик, который, точно не соответствует комбинационному и техничному футболу Краснодара! Не понимаю Мусаева. Если строить креатив в атаке, то точно не через мужлана Комличенко.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:21
Скажу так, будь Осипенко на пару лет моложе, можно было бы подписать его, это было бы явным усилением на несколько сезонов, т к считаю Максима одним из лучших центральным защитником в России. Да, 30 для защитника не так много, тем более опыт у него огромный, но платить 4-6 млн это много, за игрока, который отыграет максимум 2 сезона.
Что касается Николая, то он как воспитанник Краснодара не получал шансов засветить в основе Быков, так может сейчас хотят исправить это) только вот может Краснодару лучше подписать Сергеева?! Или им нужен именно брльшой форвард??
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:18
А Комличенко вроде уже был в Краснодаре ? Не подошел, отправили в Чехию, а потом по рукам пошел. Немного помоложе Смолова.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:58
Зачем нам эти старики? Они через два года будут игроками уровня Факела. Пусть в Ростове сидят, там они любимцы, а у нас будут на лавке
Гость
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