«Краснодар» заинтересован в приобретении двух игроков «Ростова»

По данным инсайдера Ивана Карпова, представители «Краснодара» проявляют интерес к приобретению двух игроков «Ростова»: защитника Максима Осипенко и нападающего Николая Комличенко.
Уточняется, что зимой, когда клуб, занимающий первую строчку в чемпионате России, был готов заплатить 4 миллиона евро за Осипенко, «Ростов» хотел получить 6 миллионов.
В текущем сезоне Осипенко сыграл 27 матчей в РПЛ и отличился 9 раз. У Комличенко 8 мячей в 24 играх.
Стоит ли Николаю менять "место прописки"?
Денег больше предлагают?
Так можно и у разбитого корыта оказаться.
В прочем, руководству Краснодара, Ростова и САМОМУ Николаю с его агентом решать.
Стоит ли Николаю менять "место прописки"?
Денег больше предлагают?
Так можно и у разбитого корыта оказаться.
В прочем, руководству Краснодара, Ростова и САМОМУ Николаю с его агентом решать.