«Краснодар» заинтересован в приобретении двух игроков «Ростова»

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вчера, 19:51

По данным инсайдера Ивана Карпова, представители «Краснодара» проявляют интерес к приобретению двух игроков «Ростова»: защитника и нападающего .

Уточняется, что зимой, когда клуб, занимающий первую строчку в чемпионате России, был готов заплатить 4 миллиона евро за Осипенко, «Ростов» хотел получить 6 миллионов.