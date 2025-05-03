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В ЦСКА отреагировали на трансферные слухи вокруг клуба

вчера, 16:00

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о том, что «армейцев» может покинуть нападающий Алеррандро, а также о том, что «красно-синие» интересуются форвардом «Тироля» Махамаду Диарра.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 17:09
Дыма без огня не бывает, посмотрим как будет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:29
Кто то из журналистов упорно распространят фейковую информацию о ЦСКА.
Приходится К. Брейдо её опровергать. Такая работа у него )))).
Гость
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