В ЦСКА отреагировали на трансферные слухи вокруг клуба

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о том, что «армейцев» может покинуть нападающий Алеррандро, а также о том, что «красно-синие» интересуются форвардом «Тироля» Махамаду Диарра.
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Приходится К. Брейдо её опровергать. Такая работа у него )))).
Приходится К. Брейдо её опровергать. Такая работа у него )))).