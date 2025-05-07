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Хавбек «Тоттенхэма» Мэддисон выбыл до конца сезона

вчера, 20:59

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон больше не сыграет в нынешнем сезоне. Это подтвердил главный тренер команды Анге Постекоглу.

Игрок был вынужден покинуть поле из-за проблем с коленом во втором тайме матча 1/2 финала Лиги Европы с «Будё/Глимт» на прошлой неделе.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:11
невезучий Мэддисон.
Саутгейт отцепил его от Евро 2024, и это одного из лучшего игрока Тоттенхэма.
теперь, когда невезучий клуб близок к первому большому успеху в ЕК,
лидеры команды Мээдисон и Сон Хын Мин травмированы.
уверен, норвежцы пройдут ТТХ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:02
Сона нет,Мэди - тоже... да уж,ситуация незавидная. Может Кейна арендовать до конца сезона,он там в АПЛ собрался и ещё возможность открывается получить трофей.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:53
Потеря конечно для Шпор!
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:43
Понятно. Спасибо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:32
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Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:24
Добрый вечер.
Скажите пожалуйста, по каким критериям определяется лучший комментарий?

Спасибо.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:14
Спасибо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:02
Добрый вечер.

Это не ошибка - комментарий может быть убран из блока лучших, и в случае когда это делает модератор (не используя, как могут и остальные VIP-пользователи, специальную опцию удаления комментария из лучших) очки заработанные таким образом отминусовываются. В Вашем случае один раз так было в самом начале месяца.
drug01
drug01
вчера в 21:02
Важный игрок это большая потеря!
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