Хавбек «Тоттенхэма» Мэддисон выбыл до конца сезона

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вчера, 20:59

Полузащитник «Тоттенхэма» больше не сыграет в нынешнем сезоне. Это подтвердил главный тренер команды .

Игрок был вынужден покинуть поле из-за проблем с коленом во втором тайме матча 1/2 финала Лиги Европы с «Будё/Глимт» на прошлой неделе.