Хавбек «Тоттенхэма» Мэддисон выбыл до конца сезона

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон больше не сыграет в нынешнем сезоне. Это подтвердил главный тренер команды Анге Постекоглу.
Игрок был вынужден покинуть поле из-за проблем с коленом во втором тайме матча 1/2 финала Лиги Европы с «Будё/Глимт» на прошлой неделе.
Саутгейт отцепил его от Евро 2024, и это одного из лучшего игрока Тоттенхэма.
теперь, когда невезучий клуб близок к первому большому успеху в ЕК,
лидеры команды Мээдисон и Сон Хын Мин травмированы.
уверен, норвежцы пройдут ТТХ.
Саутгейт отцепил его от Евро 2024, и это одного из лучшего игрока Тоттенхэма.
теперь, когда невезучий клуб близок к первому большому успеху в ЕК,
лидеры команды Мээдисон и Сон Хын Мин травмированы.
уверен, норвежцы пройдут ТТХ.
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Скажите пожалуйста, по каким критериям определяется лучший комментарий?
Спасибо.
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Это не ошибка - комментарий может быть убран из блока лучших, и в случае когда это делает модератор (не используя, как могут и остальные VIP-пользователи, специальную опцию удаления комментария из лучших) очки заработанные таким образом отминусовываются. В Вашем случае один раз так было в самом начале месяца.