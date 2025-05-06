Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЛига чемпионов 2024/2025

Луис Энрике сообщил, что Дембеле сыграет в ответном матче ЛЧ с «Арсеналом»

вчера, 15:51
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал22:00 Не начался

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике сообщил, что нападающий Усман Дембеле восстановился после травмы перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Арсенала».

Усман Дембеле будет доступен завтра. Он тренировался с нами два дня подряд.

Дембеле получил травму в первом матче Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом».

Подписывайся в ВК
Все новости
Мэддисон повредил колено и рискует пропустить остаток сезона
05 мая
Защитник «Интера» Павар не сыграет в ответном матче с «Барселоной»
05 мая
Флик рассказал, сыграет ли Левандовски против «Интера»
05 мая
СлухиЛаутаро Мартинес сможет сыграть против «Барселоны»
05 мая
Левандовски вернулся в общую тренировочную группу «Барселоны»
04 мая
Варди свистнул в свисток арбитра после травмы судьи, чтобы остановить игру
04 мая
Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:22
"Усман Дембеле будет доступен завтра."

Доступен ещё не факт, что сыграет. Может начать и с лавки запасных. Хотя у парижан сейчас отличная линия нападения, и без француза тоже есть кому забивать. В любом случае, думаю шансов у Арсенала на Парк де Пренс будет не так много. Арсенал привык играть от обороны, и не раскрываться, а при отрицательном для себя счёте после первого матча, лондонцы вынуждены будут идти вперёд и играть в неудобный для себя футбол. Но Артета верит, что он сможет пройти ПСЖ даже в такой ситуации, он же сам Реал побеждал! Главное, чтобы он не забыл на пресс-конференции это ещё раз озвучить, и тогда точно будет всё хорошо...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:56, ред.
Как будто без него у Арсенала были шансы, ну значит точно разгром лондонцев
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 