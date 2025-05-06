Луис Энрике сообщил, что Дембеле сыграет в ответном матче ЛЧ с «Арсеналом»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике сообщил, что нападающий Усман Дембеле восстановился после травмы перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Арсенала».
Усман Дембеле будет доступен завтра. Он тренировался с нами два дня подряд.
Дембеле получил травму в первом матче Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом».
Доступен ещё не факт, что сыграет. Может начать и с лавки запасных. Хотя у парижан сейчас отличная линия нападения, и без француза тоже есть кому забивать. В любом случае, думаю шансов у Арсенала на Парк де Пренс будет не так много. Арсенал привык играть от обороны, и не раскрываться, а при отрицательном для себя счёте после первого матча, лондонцы вынуждены будут идти вперёд и играть в неудобный для себя футбол. Но Артета верит, что он сможет пройти ПСЖ даже в такой ситуации, он же сам Реал побеждал! Главное, чтобы он не забыл на пресс-конференции это ещё раз озвучить, и тогда точно будет всё хорошо...
Доступен ещё не факт, что сыграет. Может начать и с лавки запасных. Хотя у парижан сейчас отличная линия нападения, и без француза тоже есть кому забивать. В любом случае, думаю шансов у Арсенала на Парк де Пренс будет не так много. Арсенал привык играть от обороны, и не раскрываться, а при отрицательном для себя счёте после первого матча, лондонцы вынуждены будут идти вперёд и играть в неудобный для себя футбол. Но Артета верит, что он сможет пройти ПСЖ даже в такой ситуации, он же сам Реал побеждал! Главное, чтобы он не забыл на пресс-конференции это ещё раз озвучить, и тогда точно будет всё хорошо...