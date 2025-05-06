Луис Энрике сообщил, что Дембеле сыграет в ответном матче ЛЧ с «Арсеналом»

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вчера, 15:51

Главный тренер ПСЖ сообщил, что нападающий восстановился после травмы перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Арсенала».

Усман Дембеле будет доступен завтра. Он тренировался с нами два дня подряд.