«Байер не продаст Вирца дешевле 150 млн евро»

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вчера, 20:54

«Бавария» рассматривает возможность сделать «Байеру» предложение по трансферу .

Однако, по информации журналиста Флориана Плеттенберга, если мюнхенцы предложат сумму в 100 миллионов евро, «Байер» сразу же отклонит такую сделку.

Леверкузенский клуб настаивает на цене в 150 миллионов евро от всех заинтересованных команд.

До сих пор в «Байер» не поступало официальных письменных предложений.