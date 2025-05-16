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«Байер не продаст Вирца дешевле 150 млн евро»

вчера, 20:54

«Бавария» рассматривает возможность сделать «Байеру» предложение по трансферу Флориана Вирца.

Однако, по информации журналиста Флориана Плеттенберга, если мюнхенцы предложат сумму в 100 миллионов евро, «Байер» сразу же отклонит такую сделку.

Леверкузенский клуб настаивает на цене в 150 миллионов евро от всех заинтересованных команд.

До сих пор в «Байер» не поступало официальных письменных предложений.

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Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:08
Клубы побоятся ФФП, Баеру нужно снизить аппетит. Иначе деградировать начнет немец.
Олег1980
Олег1980 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:08
Не кто не говорит что он некудышный Но кроме в вашем исполнение
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:25
Пока ещё, никто не жаждит. Пока, разговоров больше, чем действий...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:17
если Вирц некудышный игрок, тогда зачем Ливерпуль, Реал, МанСити, Бавария
так жаждут купить этого футболиста?
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:28, ред.
Приветствую, Дорогой Саркис!!!
Дело в том, что, фактически, Вирц уже выставлен на аукцион, и сейчас идут торги, только негласные. Руководство Байера набивает цену Вирцу и будет держать её, вплоть до того момента, пока спрос не начнет падать. В результате- отдадут первому желающему за меньшую сумму. В Германии так часто торгуются и не только в футболе...
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:23
Скажу так, игрок он талантливый, но сумму за него требуют огромную.... раз Вирц заинтересовал многие топ клубы и горит желанием покинуть Байер, то клуб поступает мудро.....устроит так называемый аукцион....100 лямов отклонили, ждут следующее предложение, шаг от другого клуба....
Сити может дать такие деньги, игрок такого типа им нужен для замены КДБ и Гвардиола уже не раз говорил о том, что хочет видеть Вирца в Сити.....
Ливерпуль при желании тоже может вступить в этот аукцион, но как по мне, это сейчас не самая важная позиция для красных, что бы отдавать такие большие деньги.
Реал....сливочные конечно могут себе позволить подписать немца и деньги могут легко найти, к примеру продав Родриго, но и им как по мне не нужен Вирц, хо я Алонсо скорее всего был бы рад данному трансферу, но лучше Реалу подписать Штиллера
Capral
Capral
вчера в 20:59, ред.
Да пусть уже остаётся в Байере и не е......т мозги.
150 он не стоит.
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