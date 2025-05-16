«Байер не продаст Вирца дешевле 150 млн евро»

«Бавария» рассматривает возможность сделать «Байеру» предложение по трансферу Флориана Вирца.
Однако, по информации журналиста Флориана Плеттенберга, если мюнхенцы предложат сумму в 100 миллионов евро, «Байер» сразу же отклонит такую сделку.
Леверкузенский клуб настаивает на цене в 150 миллионов евро от всех заинтересованных команд.
До сих пор в «Байер» не поступало официальных письменных предложений.
так жаждут купить этого футболиста?
так жаждут купить этого футболиста?
Дело в том, что, фактически, Вирц уже выставлен на аукцион, и сейчас идут торги, только негласные. Руководство Байера набивает цену Вирцу и будет держать её, вплоть до того момента, пока спрос не начнет падать. В результате- отдадут первому желающему за меньшую сумму. В Германии так часто торгуются и не только в футболе...
Дело в том, что, фактически, Вирц уже выставлен на аукцион, и сейчас идут торги, только негласные. Руководство Байера набивает цену Вирцу и будет держать её, вплоть до того момента, пока спрос не начнет падать. В результате- отдадут первому желающему за меньшую сумму. В Германии так часто торгуются и не только в футболе...
Сити может дать такие деньги, игрок такого типа им нужен для замены КДБ и Гвардиола уже не раз говорил о том, что хочет видеть Вирца в Сити.....
Ливерпуль при желании тоже может вступить в этот аукцион, но как по мне, это сейчас не самая важная позиция для красных, что бы отдавать такие большие деньги.
Реал....сливочные конечно могут себе позволить подписать немца и деньги могут легко найти, к примеру продав Родриго, но и им как по мне не нужен Вирц, хо я Алонсо скорее всего был бы рад данному трансферу, но лучше Реалу подписать Штиллера
Сити может дать такие деньги, игрок такого типа им нужен для замены КДБ и Гвардиола уже не раз говорил о том, что хочет видеть Вирца в Сити.....
Ливерпуль при желании тоже может вступить в этот аукцион, но как по мне, это сейчас не самая важная позиция для красных, что бы отдавать такие большие деньги.
Реал....сливочные конечно могут себе позволить подписать немца и деньги могут легко найти, к примеру продав Родриго, но и им как по мне не нужен Вирц, хо я Алонсо скорее всего был бы рад данному трансферу, но лучше Реалу подписать Штиллера
150 он не стоит.
150 он не стоит.