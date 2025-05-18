«Марсель» обыграл «Ренн» в результативном матче и финишировал на 2-м месте

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сегодня, 00:14

«Марсель» выиграл у «Ренна» в матче 34-го тура Лиги 1 (4:2).

На 14-й минуте игрок гостей Исмаэль Коне открыл счет в матче. На 21-й минуте Мэйсон Гринвуд реализовал пенальти и забил ответный гол. На 38-й минуте Адриен Рабьо вывел «Марсель» вперед. На 45+1-й минуте Гринвуд оформил дубль. На 77-й минуте Андрес Гомес забил гол за «Ренн». На 90+2-й минуте Рабьо забил свой второй гол в матче.

«Марсель» занял 2-е место в чемпионате Франции, набрав 65 очков. «Ренн» расположился на 12-й строчке, у команды 41 балл.