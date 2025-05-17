«Пари НН» в меньшинстве сыграл вничью с «Факелом»

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вчера, 20:59

«Пари НН» сыграл вничью с «Факелом» в матче 29-го тура РПЛ (1:1).

Ильнур Альшин на 19-й минуте вывел гостей вперед. На 43-й минуте хозяева остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален Хуан Боселли. На 67-й минуте Вячеслав Грулев сравнял счет, реализовав пенальти.

После этой игры «Пари НН» идет на 12-м месте (27 очков), «Факел» находится на 16-й строчке (17 пунктов).