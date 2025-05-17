«Пари НН» в меньшинстве сыграл вничью с «Факелом»

«Пари НН» сыграл вничью с «Факелом» в матче 29-го тура РПЛ (1:1).
Ильнур Альшин на 19-й минуте вывел гостей вперед. На 43-й минуте хозяева остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален Хуан Боселли. На 67-й минуте Вячеслав Грулев сравнял счет, реализовав пенальти.
После этой игры «Пари НН» идет на 12-м месте (27 очков), «Факел» находится на 16-й строчке (17 пунктов).
Но, глядя на происходящие на поле события, мне подумалось, что игра как-то нелогично складывается.
Пари НН очки очень нужны и играли в Нижнем, но ВЕСЬ матч меня не покидало ощущение, что воронежцам между турами "всеобщим тайным голосованием" очков 6 РФС накинул: уж очень целеустремлённо они смотрелись.
А Ильин какой ГОЛ-КРАСАВЕЦ забил, а?
Но VAR стал рассматривать эпизод с голом с чуть ли, образно говоря, стартового свистка и в итоге гол отменили...
После "навала", устроенного Пари НН во 2-м тайме, когда всё таки "продавили" оборону Факела и счёт с 11-метрового стал равным, воронежцы как озверину наелись и пошли выигрывать!
Вот ЭТО я понимаю - люди вышли ИГРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ на стадионе!
А нижегородцы, наоборот, трусливо жались к своим воротам на СВОЁМ стадионе и Бога молили, судя по их действиям, чтобы матч закончился вничью...
Были, правда, опасные моменты ещё у ворот парижан и не единожды, но уже везенье от игроков Факела отвернулось.
Очень хотел, чтобы Факел выиграл в наказание Гончаренко за трусливую игру его команды на родном стадионе.
В общем, отличный матч!
Но, глядя на происходящие на поле события, мне подумалось, что игра как-то нелогично складывается.
Пари НН очки очень нужны и играли в Нижнем, но ВЕСЬ матч меня не покидало ощущение, что воронежцам между турами "всеобщим тайным голосованием" очков 6 РФС накинул: уж очень целеустремлённо они смотрелись.
А Ильин какой ГОЛ-КРАСАВЕЦ забил, а?
Но VAR стал рассматривать эпизод с голом с чуть ли, образно говоря, стартового свистка и в итоге гол отменили...
После "навала", устроенного Пари НН во 2-м тайме, когда всё таки "продавили" оборону Факела и счёт с 11-метрового стал равным, воронежцы как озверину наелись и пошли выигрывать!
Вот ЭТО я понимаю - люди вышли ИГРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ на стадионе!
А нижегородцы, наоборот, трусливо жались к своим воротам на СВОЁМ стадионе и Бога молили, судя по их действиям, чтобы матч закончился вничью...
Были, правда, опасные моменты ещё у ворот парижан и не единожды, но уже везенье от игроков Факела отвернулось.
Очень хотел, чтобы Факел выиграл в наказание Гончаренко за трусливую игру его команды на родном стадионе.
В общем, отличный матч!