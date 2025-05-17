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«Пари НН» в меньшинстве сыграл вничью с «Факелом»

вчера, 20:59
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Пари НН» сыграл вничью с «Факелом» в матче 29-го тура РПЛ (1:1).

Ильнур Альшин на 19-й минуте вывел гостей вперед. На 43-й минуте хозяева остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален Хуан Боселли. На 67-й минуте Вячеслав Грулев сравнял счет, реализовав пенальти.

После этой игры «Пари НН» идет на 12-м месте (27 очков), «Факел» находится на 16-й строчке (17 пунктов).

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ arzamas (раскрыть)
сегодня в 06:01
Аразанас, почему такой злой?
112910415
112910415
вчера в 22:17
Факел сражается всегда!
arzamas
arzamas
вчера в 22:13
Ганчаренка, чемодан - вокзал - Бульбендия!
Юрий Воронцов 1
Юрий Воронцов 1 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:01
А какого Альшину вторую жёлтую не дали за срыв атаки?!А???
derrik2000
derrik2000 ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 21:27
Как говорится, не по Хуану сомбреро сегодня оказалось.)
Ев17
Ев17
вчера в 21:20
Не , ну ни 7 ли, своими граблями за пять минут две жёлтых схлопотать и удалиться ...
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:14
Уже второй матч сегодня, когда встречаются команды, одной из которых ничего уже не нужно, а другой очень нужна победа.
Но, глядя на происходящие на поле события, мне подумалось, что игра как-то нелогично складывается.
Пари НН очки очень нужны и играли в Нижнем, но ВЕСЬ матч меня не покидало ощущение, что воронежцам между турами "всеобщим тайным голосованием" очков 6 РФС накинул: уж очень целеустремлённо они смотрелись.
А Ильин какой ГОЛ-КРАСАВЕЦ забил, а?
Но VAR стал рассматривать эпизод с голом с чуть ли, образно говоря, стартового свистка и в итоге гол отменили...
После "навала", устроенного Пари НН во 2-м тайме, когда всё таки "продавили" оборону Факела и счёт с 11-метрового стал равным, воронежцы как озверину наелись и пошли выигрывать!
Вот ЭТО я понимаю - люди вышли ИГРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ на стадионе!
А нижегородцы, наоборот, трусливо жались к своим воротам на СВОЁМ стадионе и Бога молили, судя по их действиям, чтобы матч закончился вничью...
Были, правда, опасные моменты ещё у ворот парижан и не единожды, но уже везенье от игроков Факела отвернулось.
Очень хотел, чтобы Факел выиграл в наказание Гончаренко за трусливую игру его команды на родном стадионе.
В общем, отличный матч!
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:14, ред.
Не ахти какое для просмотра зрелище получилось, как по мне. "Пари НН" видать в прошлом туре устранив угрозу прямого вылета выдохнул, и решил что и стыки сойдут на крайняк. В первом тайме я их на поле по сути не видел. А во втором тайме в меньшинстве, играли лучше, чем в полных составах, по крайней мере до момента пока не отыгрались. Ну а по "Факелу" что хочется сказать, возможно буду не прав. Вы де-факто вылетели. Понятно, что возможно где-то теплится надежда, что 15 место может оказаться спасительной соломинкой, не суть. Вы выходите на второй тайм, ведя в счете и имея на одного игрока больше, отдаете инициативу, начинаете поджиматься к своим воротам и играть на удержание. Ну нельзя же так. В итоге ничья. Как-то так с моей колокольни.
KuznecSvarog
KuznecSvarog
вчера в 21:13
НН хороши,смогли достать хоть какой-то результат в этой встрече.Не место им в ФНЛ.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:13
Поделили очки и разбежались !
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