Комличенко интересен «Краснодару»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко может перейти в «Краснодар», сообщает источник.
Сумма возможного трансфера составит 2,8 млн евро. Стороны находятся в диалоге, но личный контракт с футболистом пока не согласован. Игроком также интересовался московский «Локомотив».
Ранее стало известно о глобальной перестройке в «Ростове».
По крайней мере, ТУ ИГРУ, которую хочет видеть Галицкий.
Или захотели быки "под Комличенко" сменить стиль?
Зачем ему (Комличенко) это нужно?
Баблеца срубить?
Так, много не срубит, поскольку то, что он не впишется в Краснодар, уже сейчас можно предположить, и будет он опять по клубам мыкаться.
Если уж НАШЁЛ СВОЮ КОМАНДУ "методом тыка", так и нечего искушать судьбу.
В прочем, самому Комличенко, его агенту и руководству быков и Ростова решать...
По крайней мере, ТУ ИГРУ, которую хочет видеть Галицкий.
Или захотели быки "под Комличенко" сменить стиль?
Зачем ему (Комличенко) это нужно?
Баблеца срубить?
Так, много не срубит, поскольку то, что он не впишется в Краснодар, уже сейчас можно предположить, и будет он опять по клубам мыкаться.
Если уж НАШЁЛ СВОЮ КОМАНДУ "методом тыка", так и нечего искушать судьбу.
В прочем, самому Комличенко, его агенту и руководству быков и Ростова решать...