Комличенко интересен «Краснодару»

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вчера, 14:15

Нападающий «Ростова» может перейти в «Краснодар», сообщает источник.

Сумма возможного трансфера составит 2,8 млн евро. Стороны находятся в диалоге, но личный контракт с футболистом пока не согласован. Игроком также интересовался московский «Локомотив».

Ранее стало известно о глобальной перестройке в «Ростове».