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Комличенко интересен «Краснодару»

вчера, 14:15

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко может перейти в «Краснодар», сообщает источник.

Сумма возможного трансфера составит 2,8 млн евро. Стороны находятся в диалоге, но личный контракт с футболистом пока не согласован. Игроком также интересовался московский «Локомотив».

Ранее стало известно о глобальной перестройке в «Ростове».

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:23
Он не подойдет Краснодару, но он воспитанник Краснодара. Я понимаю его желание вернуться домой. И я не понимаю желание Краснодара купить его. Скорее всего Ростов сейчас рассыпется и некоторые игроки хотят найти свое место в другом клубе. Если смотреть на Ростов как на место распродажи, я бы лучше взял Мохеби, Роналдо, Сако, Голенкова и Глебова. Ну прям как максимум, если бесплатно отдадут Уткина (воспитанник Краснодара). Но Уткин будет жить на скамейке, не нужен такой нам. Для глубины состава этих игроков я бы рассмотрел, Роналдо даже в основу вместо Батчи взял бы. Остальные только для ротации и глубины состава
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 21:18
Нужен быстрый форвард
протон
протон
вчера в 20:53
В этом сезоне "Краснодару" откровенно не хватало глубины состава. Кордоба не железный (и уже не молодой), и возможность периодически менять его на близкого по стилю и сравнимого по возможностям игрока - большой плюс. Понятно, что Комличенко при этом будет играть реже, чем в "Ростове", но, думаю, где-то в трети матчей за сезон выйдет в старте, а в остальных нередко будет того же Кордобу менять в конце.
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:43
Полагаю, что Николай, если даже Кордоба уйдёт, не сможет вписаться в игру Краснодара.
По крайней мере, ТУ ИГРУ, которую хочет видеть Галицкий.
Или захотели быки "под Комличенко" сменить стиль?
Зачем ему (Комличенко) это нужно?
Баблеца срубить?
Так, много не срубит, поскольку то, что он не впишется в Краснодар, уже сейчас можно предположить, и будет он опять по клубам мыкаться.
Если уж НАШЁЛ СВОЮ КОМАНДУ "методом тыка", так и нечего искушать судьбу.
В прочем, самому Комличенко, его агенту и руководству быков и Ростова решать...
альсато
альсато
вчера в 16:27
Николя Комличенко интересен ВСЕМ!..от первой до последней команды РПЛ!
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:50
Хоть и воспитанник, но стиль игры как бы другой...
Capral
Capral
вчера в 15:30
Признаться, не представляю себе Комли в Краснодаре. Однозначно- теряет Ростов, и точно- ничего не приобретает Краснодар. Разные стили, разный футбол, разные партнеры, ну всё, абсолютно разное. Не впишется Комличенко в краснодарский футбол. Будет, как инородное тело... Силовой игрок, таранный нападающий, но исключительно для Ростова и его силового футбола. У Краснодара другой футбол. Да, Кордоба, тоже, в определенной степени игрок пробивной и атлетичный, но у него есть техника, не самая высокая, но у Комли и этого нет. С трудом себе представляю, как Эдик будет находить общий язык с Комличенко...
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:37
Начали похоже потихоньку разбирать на запчасти!
drug01
drug01
вчера в 14:29
Он подходит им по стилю игры!!
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