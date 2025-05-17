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Российский клуб заинтересован в переходе воспитанника «Барселоны» Ондоа

вчера, 12:17

Камерунский вратарь Фабрис Ондоа, который сейчас играет за латвийский клуб РФШ, заинтересовал один из клубов Российской Премьер-Лиги. Какой именно — не сообщается. Ондоа присоединился к команде летом 2024 года и с тех пор провёл 27 матчей, в том числе помог команде выйти в групповую стадию Лиги Европы, отразив решающий пенальти в матче с АПОЭЛом.

Он — воспитанник академии «Барселоны», раньше играл во Франции, Хорватии, Бельгии и Латвии. За сборную Камеруна провёл 53 матча и выигрывал с ней Кубок Африки в 2017 году. Его контракт с РФШ действует до лета 2025 года.

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