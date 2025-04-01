Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

Генсек РФС: «Мы хотим вернуться на 8-е место в таблице коэффициентов УЕФА»

вчера, 13:44

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что РФС будет обсуждать с УЕФА вопрос возвращения России на прежнее восьмое место в таблице коэффициентов.

Мы с УЕФА точно будем обсуждать, чтобы нас вернули на исходный клубный рейтинг, который был до отстранения — насколько это будет возможно осуществить, на сегодняшний день мы не можем предположить. Но это один из вопросов, как и замороженные выплаты нашим клубам, часть из которых находятся под санкциями. Мы хотим вернуться на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА и будем поднимать этот вопрос.

Другой вопрос — какой ответ мы получим. Но поднимать эту тему, на наш взгляд, нужно.

На данный момент Россия занимает 30-е место в рейтинге УЕФА.

Ранее Митрофанов оценил перспективы проведения зимних турниров в России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дюков: «Хотим вернуться в международный футбол с флагом и гимном»
27 марта
Решение о допуске России могут обсудить в кулуарах конгресса УЕФА
27 марта
ОфициальноСтала известна дата нового заседания исполкома РФС
25 марта
В КДК РФС прокомментировали решение по матчу «Факела» и «Зенита»
13 марта
ОфициальноУтверждён состав бюро исполкома РФС
03 марта
ОфициальноОбщее собрание РПЛ выдвинуло кандидатов в Палату по разрешению споров РФС
25 февраля
Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 20:22, ред.
Поддерживаю г-на Митрофанова. Кто у нас там сейчас на восьмом месте ? Подвинутся, не баре ( ? ), в смысле не бояре (?) - даже не знаю, как правильно: мало ли что своим трудом завоёвывали это место, Россия пришла ! Дорогу стране, которая все последние годы мучается в товарищеских играх чёрт знает с кем, проявляя невиданные мужество, героизм и мастерство.
Ох, эти чинуши, сладу с вами нет. Когда хоть мы избавимся от ваших "умных" речей и фантазий.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 15:11, ред.
Не стоит даже и близко сравнивать дисквалификацию английских клубов в 1980-х и отстранение всего нашего футбола по политическим мотивам
Не будем углубляться в политику, все всё и так видят и понимают, что отстранили по беспределу, поэтому требования вполне адекватные.
Другое дело как УЕФА и ФИФА будут из всего этого выкручиваться... тем более в мире многое меняется и за это ещё спросят по полной.
Они могут кстати идти на некоторые уступки.
Брулин
Брулин
вчера в 14:52
Англичанам в 80-е вообще никаких баллов не начисляли
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:40
Это он о чём ? Может лучше сразу в тройку рейтинга? В УЕФА уже начали переписывать таблицы?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 