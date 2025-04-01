Генсек РФС: «Мы хотим вернуться на 8-е место в таблице коэффициентов УЕФА»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) сообщил, что РФС будет обсуждать с УЕФА вопрос возвращения России на прежнее восьмое место в таблице коэффициентов.

Мы с УЕФА точно будем обсуждать, чтобы нас вернули на исходный клубный рейтинг, который был до отстранения — насколько это будет возможно осуществить, на сегодняшний день мы не можем предположить. Но это один из вопросов, как и замороженные выплаты нашим клубам, часть из которых находятся под санкциями. Мы хотим вернуться на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА и будем поднимать этот вопрос.

Другой вопрос — какой ответ мы получим. Но поднимать эту тему, на наш взгляд, нужно.