Генсек РФС: «Мы хотим вернуться на 8-е место в таблице коэффициентов УЕФА»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что РФС будет обсуждать с УЕФА вопрос возвращения России на прежнее восьмое место в таблице коэффициентов.
Мы с УЕФА точно будем обсуждать, чтобы нас вернули на исходный клубный рейтинг, который был до отстранения — насколько это будет возможно осуществить, на сегодняшний день мы не можем предположить. Но это один из вопросов, как и замороженные выплаты нашим клубам, часть из которых находятся под санкциями. Мы хотим вернуться на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА и будем поднимать этот вопрос.
Другой вопрос — какой ответ мы получим. Но поднимать эту тему, на наш взгляд, нужно.
На данный момент Россия занимает 30-е место в рейтинге УЕФА.
Ранее Митрофанов оценил перспективы проведения зимних турниров в России.
Ох, эти чинуши, сладу с вами нет. Когда хоть мы избавимся от ваших "умных" речей и фантазий.
Ох, эти чинуши, сладу с вами нет. Когда хоть мы избавимся от ваших "умных" речей и фантазий.
Не будем углубляться в политику, все всё и так видят и понимают, что отстранили по беспределу, поэтому требования вполне адекватные.
Другое дело как УЕФА и ФИФА будут из всего этого выкручиваться... тем более в мире многое меняется и за это ещё спросят по полной.
Они могут кстати идти на некоторые уступки.
Не будем углубляться в политику, все всё и так видят и понимают, что отстранили по беспределу, поэтому требования вполне адекватные.
Другое дело как УЕФА и ФИФА будут из всего этого выкручиваться... тем более в мире многое меняется и за это ещё спросят по полной.
Они могут кстати идти на некоторые уступки.