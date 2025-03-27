Решение о допуске России могут обсудить в кулуарах конгресса УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) планирует обсудить с другими федерациями вопрос допуска до международных соревнований сборных России в кулуарах конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Конгресс УЕФА пройдет 3 апреля в Белграде, в официальной повестке заседания нет вопроса о допуске сборных России.
«В кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России. Сомневаюсь, что этот вопрос будет в официальной повестке ближайшего конгресса. Еще есть время определить состав делегации РФС», — сказал глава РФС Александр Дюков.