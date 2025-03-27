Решение о допуске России могут обсудить в кулуарах конгресса УЕФА

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вчера, 10:26

Российский футбольный союз ( РФС ) планирует обсудить с другими федерациями вопрос допуска до международных соревнований сборных России в кулуарах конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ). Конгресс УЕФА пройдет 3 апреля в Белграде, в официальной повестке заседания нет вопроса о допуске сборных России.