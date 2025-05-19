КДК РФС рассмотрит поведение Станковича в матче с «Ростовом»

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вчера, 11:59

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит оскорбительное поведение главного тренера московского «Спартака» в финале Кубка России с «Ростовом». Об этом рассказал глава комитета .

Рассмотрим неподобающее поведение «Спартака» за три удаления, отдельно рассмотрим удаление Умярова за серьёзное нарушение правил игры, футболист приглашен на заседание. Также рассмотрим оскорбительное поведение главного тренера «Спартака» Станковича, который после получения красной карточки выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи встречи. Деян тоже приглашён на заседание, которое состоится в четверг.

Станкович в добавленное ко второму тайму время получил две жёлтые карточки подряд и был удалён. Также в составе «красно-белых» удалили полузащитника и нападающего .