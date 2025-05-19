КДК РФС рассмотрит поведение Станковича в матче с «Ростовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит оскорбительное поведение главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в финале Кубка России с «Ростовом». Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.
Рассмотрим неподобающее поведение «Спартака» за три удаления, отдельно рассмотрим удаление Умярова за серьёзное нарушение правил игры, футболист приглашен на заседание. Также рассмотрим оскорбительное поведение главного тренера «Спартака» Станковича, который после получения красной карточки выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи встречи. Деян тоже приглашён на заседание, которое состоится в четверг.
Станкович в добавленное ко второму тайму время получил две жёлтые карточки подряд и был удалён. Также в составе «красно-белых» удалили полузащитника Наиля Умярова и нападающего Манфреда Угальде.
А КДК пусть себе "обсуждает поведение"...
Всем известно, кого любит пустая работа.
А КДК пусть себе "обсуждает поведение"...
Всем известно, кого любит пустая работа.
Пусть ростовщики выходят на поле в оранжевой форме, и пусть у них ГТ ругается матом, а гендир, публично сводит счёты с Заремой!!! Там всё понятно и давно. Но Спартак- всегда должен оставаться тем, кем был в советские и постсоветские годы- Величайшим советским Клубом!!!!!!!
Позор Станковичу!!!!!!!
Пусть ростовщики выходят на поле в оранжевой форме, и пусть у них ГТ ругается матом, а гендир, публично сводит счёты с Заремой!!! Там всё понятно и давно. Но Спартак- всегда должен оставаться тем, кем был в советские и постсоветские годы- Величайшим советским Клубом!!!!!!!
Позор Станковичу!!!!!!!
Сколько можно терпеть?
Что?
Оправдывается..., спортивные эмоции?
Тогда поставить его на учет в детскую комнату полиции!)
Сколько можно терпеть?
Что?
Оправдывается..., спортивные эмоции?
Тогда поставить его на учет в детскую комнату полиции!)