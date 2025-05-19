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КДК РФС рассмотрит поведение Станковича в матче с «Ростовом»

вчера, 11:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит оскорбительное поведение главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в финале Кубка России с «Ростовом». Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Рассмотрим неподобающее поведение «Спартака» за три удаления, отдельно рассмотрим удаление Умярова за серьёзное нарушение правил игры, футболист приглашен на заседание. Также рассмотрим оскорбительное поведение главного тренера «Спартака» Станковича, который после получения красной карточки выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи встречи. Деян тоже приглашён на заседание, которое состоится в четверг.

Станкович в добавленное ко второму тайму время получил две жёлтые карточки подряд и был удалён. Также в составе «красно-белых» удалили полузащитника Наиля Умярова и нападающего Манфреда Угальде.

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Все комментарии
NYJ
NYJ
вчера в 20:18
Да сразу можно рассматривать его поведение в России
Шуnя771
Шуnя771 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 17:30
Например как?
AlanW 1
AlanW 1 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:25
Тоже что-то подсказывает, что он уже одной ногой в самолёте и клал с прибором уже на КДК.
протон
протон
вчера в 17:15
Хорошо на пути полета пластикого стаканчика не было космонавта, иначе вообще срок.
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:46, ред.
Лысебородому уже всё до лампочки: его чемодан находится в камере хранения международного аэропорта "Шереметьево". ))
А КДК пусть себе "обсуждает поведение"...
Всем известно, кого любит пустая работа.
stasil2
stasil2
вчера в 16:02
И ещё Вчера в ростов зенит на подобном нарушении отняли гол у Глушенкова Соболева, а тут мужская игра. Чё происходит? Сколько очков ск присвои краснодару и отнял у Зенита и
stasil2
stasil2
вчера в 15:51
Непонял, а не назначение пенальти не будут рассматривать? За спартаком не слежу, но с динамо даже у меня была оторопь.
Capral
Capral ответ nik9373 (раскрыть)
вчера в 15:21
Приплыл.)))
Сп62
Сп62
вчера в 15:20
Ну всё, теперь Ден обидится и уедет не попрощавшись.
nik9373
nik9373 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:16
Поплыл Станкович: вспыльчив, груб, не сдержан. Хотя врачи считают, что сдерживать эмоции вредно.
lotsman
lotsman
вчера в 14:33
    альсато
    альсато
    вчера в 14:16
    чего тут рассматривать и и тем более какой смысл приглашать?.. Все взрослые люди, подписывали соглашение по этике!...Все должно быть согласно регламента!
    Capral
    Capral
    вчера в 13:09, ред.
    А всё от того, что человек не отдает себе отчёт в том, в каком Клубе работает. Одно мурло ругается двухэтажным матом на ПК, другое- стекла бьёт и бесится... Разве можно было себе представить подобное в советское время?! Надо наказать, однозначно. Человек представляет Величайший советский Клуб, с богатейшей и Славной историей, а вести себя не умеет!!!
    Пусть ростовщики выходят на поле в оранжевой форме, и пусть у них ГТ ругается матом, а гендир, публично сводит счёты с Заремой!!! Там всё понятно и давно. Но Спартак- всегда должен оставаться тем, кем был в советские и постсоветские годы- Величайшим советским Клубом!!!!!!!
    Позор Станковичу!!!!!!!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 13:08
    Всех наказать...потом простить...и наказания отменить)...
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 13:03
    Да - да. Вот и посмотрим на принципиальность господ - товарищей из КДК. Хватит ли у них мужества последовать вашему совету. К сожалению, обойдутся штрафом или дисквалификацией на оставшийся матч и пару матчей в следующем сезоне, ну и примут к сведению его извинения и искренние слёзы раскаяния.; куда же без них.
    Вещий
    Вещий
    вчера в 12:55
    Нужно научится держать себя в руках... какие бы обстоятельства не возникали.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 12:45
    Это уже перебор со стороны Станковича!)
    Сколько можно терпеть?
    Что?
    Оправдывается..., спортивные эмоции?
    Тогда поставить его на учет в детскую комнату полиции!)
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 12:44
    Наказание внушительным количества бабла должно быть иначе не поймет...)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 12:39
    Это не эмоции. Это хамство демонстративное
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 12:38
    Надо также наказать клуб за то,что они допускают такое поведение из работника в публичном пространстве. Это демонстрация хамства по отношению к нашей стране и нашим людям. Такое прощать нельзя. Тем более не в первый раз. Пусть домой едет и там буйствует
    drug01
    drug01
    вчера в 12:21
    Надо один раз наказать его очень сильно!!!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:06
    Просто эмоции. Не хотел проигрывать.
    Гость
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