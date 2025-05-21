Вендел не вернётся в Россию после восстановления от травмы

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вчера, 13:36

Полузащитник «Зенита» получил травму, из-за которой не сможет играть в этом сезоне. Летом он перейдет в «Ботафого».

Сообщается, что 13 мая Вендел покинул страну с десятью чемоданами и не собирается возвращаться в Россию.

По соглашению с «Зенитом» Вендел будет восстанавливаться в Бразилии под наблюдением врачей «Ботафого». Однако до 2 июня, когда начнет действовать его новый контракт, футболист не может проходить лечение в клубе.