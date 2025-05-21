Вендел не вернётся в Россию после восстановления от травмы

Полузащитник «Зенита» Вендел получил травму, из-за которой не сможет играть в этом сезоне. Летом он перейдет в «Ботафого».
Сообщается, что 13 мая Вендел покинул страну с десятью чемоданами и не собирается возвращаться в Россию.
По соглашению с «Зенитом» Вендел будет восстанавливаться в Бразилии под наблюдением врачей «Ботафого». Однако до 2 июня, когда начнет действовать его новый контракт, футболист не может проходить лечение в клубе.
Кто по тихому решил свалить в Бразилию?
Или чемодан неучтенки ?)
Кто по тихому решил свалить в Бразилию?
Или чемодан неучтенки ?)
Тем, у кого от Зенита изжоги нет вполне ясно что к Венделу никаких претензий- он отработал свои деньги. Да, разгильдяй и игрок настроения, но даже в таком виде был одним из лучших. Спасибо и удачи, пусть на ЧМ среди клубов сыграет.
Тем, у кого от Зенита изжоги нет вполне ясно что к Венделу никаких претензий- он отработал свои деньги. Да, разгильдяй и игрок настроения, но даже в таком виде был одним из лучших. Спасибо и удачи, пусть на ЧМ среди клубов сыграет.