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Вендел не вернётся в Россию после восстановления от травмы

вчера, 13:36

Полузащитник «Зенита» Вендел получил травму, из-за которой не сможет играть в этом сезоне. Летом он перейдет в «Ботафого».

Сообщается, что 13 мая Вендел покинул страну с десятью чемоданами и не собирается возвращаться в Россию.

По соглашению с «Зенитом» Вендел будет восстанавливаться в Бразилии под наблюдением врачей «Ботафого». Однако до 2 июня, когда начнет действовать его новый контракт, футболист не может проходить лечение в клубе.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 16:11
Мне будет его не хватать. Птица другого, не нашего, полёта. Лучший футболист РПЛ покидает нас. К моему большому сожалению. Кто - то скажет: " Свято место пусто не бывает, придёт другой", и будет прав.
adekvat
adekvat
вчера в 16:03
И слава богу, избавились.
Vilar
Vilar
вчера в 15:25
А приехал в Россию с котомкой из мешковины.
lotsman
lotsman
вчера в 15:03
О! Любимая тема для бухгалтеров, любителей посчитать чужое.)
4RT
4RT
вчера в 14:52
Задолбали уже этим Венделом
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:46
Корюшка вяленая))...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:38
Чей 11-ый чемодан?
Кто по тихому решил свалить в Бразилию?
Или чемодан неучтенки ?)
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:06
Точно)...
shlomo
shlomo
вчера в 13:55
Вендел и 10 чемоданов - это состав Зенита ...:)))

Тем, у кого от Зенита изжоги нет вполне ясно что к Венделу никаких претензий- он отработал свои деньги. Да, разгильдяй и игрок настроения, но даже в таком виде был одним из лучших. Спасибо и удачи, пусть на ЧМ среди клубов сыграет.
drug01
drug01
вчера в 13:53
Поиграл и на покой! Теперь лучше дома играть!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:51, ред.
"с десятью чемоданами денег и не собирается возвращаться в Россию"
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:42, ред.
А кто-то ещё сомневался что он может вернуться?
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