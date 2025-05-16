В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Литвинова

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, сообщил, что полузащитник команды избежал серьезной травмы после финального матча Пути регионов Кубка России против «Ростова» (1:2).

Руслан Литвинов после получения травмы колена в матче против «Ростова» в срочном порядке прошел дополнительное обследование. По данным МРТ , связочный аппарат коленного сустава не поврежден. Футболист продолжит получать физиотерапевтическое лечение и проходить реабилитацию под наблюдением врачей «Спартака».