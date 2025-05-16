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В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Литвинова

вчера, 17:47
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Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, сообщил, что полузащитник команды Руслан Литвинов избежал серьезной травмы после финального матча Пути регионов Кубка России против «Ростова» (1:2).

Руслан Литвинов после получения травмы колена в матче против «Ростова» в срочном порядке прошел дополнительное обследование. По данным МРТ, связочный аппарат коленного сустава не поврежден. Футболист продолжит получать физиотерапевтическое лечение и проходить реабилитацию под наблюдением врачей «Спартака».

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Варвар7
Варвар7
вчера в 18:07
Выздоравливай Руслан и восстанавливался.
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