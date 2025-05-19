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Агент футболиста ЦСКА Мухина объяснил, почему игрок не выходит на поле

вчера, 13:48

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Максима Мухина, рассказал о восстановлении игрока.

Максим оправился от последствий травмы. Марко Николич отмечал, что он доволен им в тренировочном процессе. Если бы не такая напряжённая концовка, где ЦСКА борется за попадание в тройку, думаю, Максим бы уже получал какое-то игровое время. Тем не менее Марко им доволен, и в любом случае Мухин начинает первый тренировочный сбор с армейцами. По окончании сбора мы встретимся и переговорим.

ЦСКА занимает 4-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 55 очков после 28 матчей.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 16:30
Конкуренция в средней линии ЦСКА-не шуточная..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:04, ред.
Хороший игрок. ещё поиграет, будет и его время на поле.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:32
Пусть лучше лечится до конца .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:04
Агент должен хвалить своего клиента в любом состоянии
Гость
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