Агент футболиста ЦСКА Мухина объяснил, почему игрок не выходит на поле

Футбольный агент , представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА , рассказал о восстановлении игрока.

Максим оправился от последствий травмы. Марко Николич отмечал, что он доволен им в тренировочном процессе. Если бы не такая напряжённая концовка, где ЦСКА борется за попадание в тройку, думаю, Максим бы уже получал какое-то игровое время. Тем не менее Марко им доволен, и в любом случае Мухин начинает первый тренировочный сбор с армейцами. По окончании сбора мы встретимся и переговорим.