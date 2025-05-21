Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Аршавин: «Судьям проще принять решение против „Зенита“, чем в его пользу»

вчера, 11:28

Андрей Аршавин, заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита», высказался относительно отношения судей РПЛ к «сине-бело-голубым».

Мне кажется, что сейчас судьям проще принять решение против «Зенита», чем в его пользу. То есть они понимают: если в спорной ситуации встать на сторону питерцев, будет больше скандалов и их начнут клеймить. А если ошибиться против «Зенита», то все нормально. Если ошибутся не в пользу «Зенита», то будет меньше критики, чем в обратном случае. Это я чувствую.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Пари НН» обжалует удаление Боселли в матче против «Факела»
18 мая
ОфициальноСудей Иванова и Мешкова отправили в Саудовскую Аравию
18 мая
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по удалению Умярова в матче с «Ростовом»
16 мая
ОфициальноЭСК поддержала все решения Кукуляка по итогам матча «Факел» — «Локомотив»
16 мая
ОфициальноЭСК признала верными все решения арбитра матча «Динамо» — «Спартак»
16 мая
ОфициальноСтало известно, кто рассудит матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги
16 мая
Сортировать
Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 14:54
А что в Кремле перестали "болеть" за зенит
viv
viv
вчера в 14:09
Пошло нытье и давление на судей перед решающим туром РПЛ.
lotsman
lotsman
вчера в 13:44
Играть надо, делать своё дело, чтобы ни один судья не помешал выиграть.
nubom
nubom
вчера в 12:48
Странно, что такой большой начальник нашего футбола как Аршавин, назыает футбольных рефери "судьями". Они такие же безполезные по своему функционалу винтики в хорошо отлаженной машине безвозмездного изъятия денег у населения как и он сам...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:47
А почему "судейская" тема всплыла?
Да и какой то ребус предположений...
Говорить.... говорить....
Поговорят и перестанут, а через день забудут и уже будут говорить о другом - насущном...)
Вот вспомнилась народная мудрость (к Уважаемому Аршавину это не относиться):
"Лучше молчать и выглядеть дура...чком, чем заговорить и подтвердить это"!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:44
Так и есть.
sv_1969
sv_1969 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 11:41
Вспомнился бригадир. Вернее слова его. Все фигня, только пчелы не фигня. Да и пчелы фигня, если меду не дают))) Фигня заменялась другим словом)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:38
Ну Андрей конечно преувелил. Хотя он другого просто и не мог сказать.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:38
Опять эти пчёлы против мёда.
nikolah
nikolah
вчера в 11:34
Есть такое
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 