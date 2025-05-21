Аршавин: «Судьям проще принять решение против „Зенита“, чем в его пользу»

Андрей Аршавин, заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита», высказался относительно отношения судей РПЛ к «сине-бело-голубым».
Мне кажется, что сейчас судьям проще принять решение против «Зенита», чем в его пользу. То есть они понимают: если в спорной ситуации встать на сторону питерцев, будет больше скандалов и их начнут клеймить. А если ошибиться против «Зенита», то все нормально. Если ошибутся не в пользу «Зенита», то будет меньше критики, чем в обратном случае. Это я чувствую.
Да и какой то ребус предположений...
Говорить.... говорить....
Поговорят и перестанут, а через день забудут и уже будут говорить о другом - насущном...)
Вот вспомнилась народная мудрость (к Уважаемому Аршавину это не относиться):
"Лучше молчать и выглядеть дура...чком, чем заговорить и подтвердить это"!
Да и какой то ребус предположений...
Говорить.... говорить....
Поговорят и перестанут, а через день забудут и уже будут говорить о другом - насущном...)
Вот вспомнилась народная мудрость (к Уважаемому Аршавину это не относиться):
"Лучше молчать и выглядеть дура...чком, чем заговорить и подтвердить это"!