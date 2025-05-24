Губернатор Севастополя предложил экранизировать историю «Краснодара»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев считает, что историю успеха «Краснодара», ставшего победителем чемпионата России, нужно экранизировать. В своём Telegam-канале он написал:
ФК «Краснодар» — чемпион России! Невероятная история русского успеха!
Сегодняшний день навсегда войдёт в золотую летопись всего российского спорта. ФК «Краснодар» в решающем матче одержал блестящую победу над московским «Динамо» и впервые в своей истории стал чемпионом России по футболу!
Это выдающееся достижение результат многолетнего труда, веры и преданности мечте. Поздравляю команду, тренерский штаб, каждого игрока, всех жителей Краснодарского края и, конечно, губернатора и моего коллегу Вениамина Ивановича Кондратьева с этим фантастическим триумфом!
Это история про веру, про то, что ставка на развитие собственных талантов, на системную работу с молодёжью — единственно верный путь к большим победам. Ведь весомый вклад в итоговый результат внесли именно воспитанники академии «Краснодар». Уверен, их пример вдохновит тысячи мальчишек и девчонок по всей стране, которые делают свои первые шаги в футболе.
И, конечно, невозможно говорить о «Краснодаре» без упоминания его основателя Сергея Николаевича Галицкого. Это его грандиозная мечта, его терпение, его философия, его инвестиции. Это пример русского успеха, достигнутого благодаря трудолюбию и искренней любви к делу.
Как руководитель комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям, считаю, что это история, которую точно надо экранизировать! Буду выходить с этим предложением на Министерство культуры РФ, Фонд кино и Институт развития интернета.
P.S. В суперкубке хотелось бы Южное дерби. С уважением к ЦСКА, нам все равно против кого играть, но дерби придаст матчу дополнительной интриги и того самого южного огонька, который был при знаменитом возвращении на 90й минуте при счете 1:2 в итоговый 3:2 на 90+5. Краснодар и Ростов всегда играли "не на жизнь, а на смерть"
P.p.s. Дополню комментарий словами широко известного в узких кругах экономиста Антона Любича (болельщик Спартака):
«Краснодар» — олицетворение положительных изменений в сознании людей. Пример возврата к добрым традициям благотворительности дореволюционного купечества. Не клуб, «утилизирующий бюджеты», а команда, основанная на искреннем интересе людей — частная команда, полностью основанная на частном капитале. Команда, вокруг которой город расцвёл прекрасным парком, возник стадион, появились возможности для развития смежных бизнесов.
И всё это, конечно, не было бы возможным, если бы Сергей Галицкий ограничился типичной для эпохи накопления капитала логикой краткосрочного планирования, низких рисков, «проворачивания тем», не решился на нечто долгосрочное, масштабное, меняющее к лучшему жизни тысяч людей вокруг.
Именно таким, как «Краснодар», хотелось бы видеть весь спорт высоких достижений.
P.S. В суперкубке хотелось бы Южное дерби. С уважением к ЦСКА, нам все равно против кого играть, но дерби придаст матчу дополнительной интриги и того самого южного огонька, который был при знаменитом возвращении на 90й минуте при счете 1:2 в итоговый 3:2 на 90+5. Краснодар и Ростов всегда играли "не на жизнь, а на смерть"
P.p.s. Дополню комментарий словами широко известного в узких кругах экономиста Антона Любича (болельщик Спартака):
«Краснодар» — олицетворение положительных изменений в сознании людей. Пример возврата к добрым традициям благотворительности дореволюционного купечества. Не клуб, «утилизирующий бюджеты», а команда, основанная на искреннем интересе людей — частная команда, полностью основанная на частном капитале. Команда, вокруг которой город расцвёл прекрасным парком, возник стадион, появились возможности для развития смежных бизнесов.
И всё это, конечно, не было бы возможным, если бы Сергей Галицкий ограничился типичной для эпохи накопления капитала логикой краткосрочного планирования, низких рисков, «проворачивания тем», не решился на нечто долгосрочное, масштабное, меняющее к лучшему жизни тысяч людей вокруг.
Именно таким, как «Краснодар», хотелось бы видеть весь спорт высоких достижений.