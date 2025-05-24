Губернатор Севастополя предложил экранизировать историю «Краснодара»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев считает, что историю успеха «Краснодара», ставшего победителем чемпионата России, нужно экранизировать. В своём Telegam-канале он написал:

ФК «Краснодар» — чемпион России! Невероятная история русского успеха!

Сегодняшний день навсегда войдёт в золотую летопись всего российского спорта. ФК «Краснодар» в решающем матче одержал блестящую победу над московским «Динамо» и впервые в своей истории стал чемпионом России по футболу!

Это выдающееся достижение результат многолетнего труда, веры и преданности мечте. Поздравляю команду, тренерский штаб, каждого игрока, всех жителей Краснодарского края и, конечно, губернатора и моего коллегу Вениамина Ивановича Кондратьева с этим фантастическим триумфом!

Это история про веру, про то, что ставка на развитие собственных талантов, на системную работу с молодёжью — единственно верный путь к большим победам. Ведь весомый вклад в итоговый результат внесли именно воспитанники академии «Краснодар». Уверен, их пример вдохновит тысячи мальчишек и девчонок по всей стране, которые делают свои первые шаги в футболе.

И, конечно, невозможно говорить о «Краснодаре» без упоминания его основателя Сергея Николаевича Галицкого. Это его грандиозная мечта, его терпение, его философия, его инвестиции. Это пример русского успеха, достигнутого благодаря трудолюбию и искренней любви к делу.