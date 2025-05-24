Медведев: «„Динамо“ должно отомстить „Краснодару“ за утрату титула»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо»:
По-пацански «Динамо» должно отомстить «Краснодару» за утрату титула в прошлом сезоне. Тогда «быки» лишили «бело-голубых» чемпионства. Уверен, что «Динамо» в любом составе будет сражаться.
Краснодар хоть опережает Зенит на одно очко и опять играет дома, но не всё так просто.
Краснодару в прошлом сезоне надо было просто побеждать и надеяться на " чудо" потерю очков Зенита, а Динамо надо было играть в ничью, от этого и выбранная ими осторожная тактика. Динамо изначально играло на ничью.
Теперь ситуация другая, Динамо будет более рассковано, а Краснодар теперь будет род колоссальным давлением, победа или ничего.
Ну и конечно месть за прошлогоднее упущенное золото, это лучшая мотивация для Динамо.
Посмотим как Краснодар справится с нервами.
Краснодар хоть опережает Зенит на одно очко и опять играет дома, но не всё так просто.
Краснодару в прошлом сезоне надо было просто побеждать и надеяться на " чудо" потерю очков Зенита, а Динамо надо было играть в ничью, от этого и выбранная ими осторожная тактика. Динамо изначально играло на ничью.
Теперь ситуация другая, Динамо будет более рассковано, а Краснодар теперь будет род колоссальным давлением, победа или ничего.
Ну и конечно месть за прошлогоднее упущенное золото, это лучшая мотивация для Динамо.
Посмотим как Краснодар справится с нервами.