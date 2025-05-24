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Медведев: «„Динамо“ должно отомстить „Краснодару“ за утрату титула»

вчера, 13:58
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо»:

По-пацански «Динамо» должно отомстить «Краснодару» за утрату титула в прошлом сезоне. Тогда «быки» лишили «бело-голубых» чемпионства. Уверен, что «Динамо» в любом составе будет сражаться.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 18:59
И такой дурак правит в РФС? Дааа,я думал поумнее ,что скажет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:55
Этим призывом к отмщению гопник Медведев показал, что он еще и умелый провокатор. Масса достоинств для того , чтобы возглавлять, мягко говоря, не любимый очень многими клуб, сидящий на денежном мешке из бюджета
zyxel410
zyxel410 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:27
Я имел ввиду, что Спартак займет четвертое место,если Динамо проиграет. А Динамо да, опустится на пятое.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zyxel410 (раскрыть)
вчера в 15:13
Поправлю. Не четвертое, а пятое. Взгляни внимательно в таблицу
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:10
    Capral
    Capral
    вчера в 15:01, ред.
    Гнилая сущность Медведева- чужими руками жар загребать!!!!!!! Но при этом, он не понимает, или вид делает, что не понимает, что в прошлом сезоне, Краснодар, сам боролся за чемпионство, а вот, что вытворял Зенит- даже вспоминать стыдно!!!!!!! Отомстить Краснодару?! Ах ты ж, негодяй, но ведь ты же, благодаря этому Краснодару чемпионом стал, вместе, с твоим недотренером!!!!!!! Да если бы не Краснодар- не видать тебе этого чемпионства- НИКОГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    viv
    viv
    вчера в 14:43, ред.
    Динамо в прошлом сезоне само виновато. Могли да же сыграть в ничью с Краснодаром что бы занять первое место, и даже этого не смогли.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ zyxel410 (раскрыть)
    вчера в 14:32
    Вы собственно дополнили моё мнение о том, что Краснодар с Динамо поменялись местами по сравнению с прошлым чемпионатом, с маленькой раницой сто Динамо светит только третье место.
    zyxel410
    zyxel410 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 14:23
    Так у Динамо свои интересы. Во-первых, есть шанс, хоть и крайне маленький, занять третье место. А во-вторых, Спартак ,скорее всего, Химки обыграет и ,в случае неудачи Динамо, может занять четвертое место.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 14:10
    Интрига в последнем туре ещё круче чем в прошлом чемпионате.
    Краснодар хоть опережает Зенит на одно очко и опять играет дома, но не всё так просто.
    Краснодару в прошлом сезоне надо было просто побеждать и надеяться на " чудо" потерю очков Зенита, а Динамо надо было играть в ничью, от этого и выбранная ими осторожная тактика. Динамо изначально играло на ничью.
    Теперь ситуация другая, Динамо будет более рассковано, а Краснодар теперь будет род колоссальным давлением, победа или ничего.
    Ну и конечно месть за прошлогоднее упущенное золото, это лучшая мотивация для Динамо.
    Посмотим как Краснодар справится с нервами.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 14:00
    Что будет сражаться это понятно, а вот отомстить может не получиться.
    Гость
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