Медведев: «„Динамо“ должно отомстить „Краснодару“ за утрату титула»

Председатель правления «Зенита» в прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо»:

По-пацански «Динамо» должно отомстить «Краснодару» за утрату титула в прошлом сезоне. Тогда «быки» лишили «бело-голубых» чемпионства. Уверен, что «Динамо» в любом составе будет сражаться.