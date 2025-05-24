Зобнин подвёл итоги сезона для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвёл итоги сезона для «красно-белых».
У нас был рваный сезон — хорошая осень, но потеряли много очков с аутсайдерами. К сожалению, не можем брать свои очки. Будем работать над этим. У нас не первый раз так, что мы мучимся с командами из нижней части таблицы. Если бы я знал, что такое, я бы дал пару советов команде.
Это типичный бокс-ту-бокс. И не зря его используют по минимуму в силу того, что он сдал физически и потерял скорость. Если бы его игра не была зависима от этих характеристик, а чисто на интеллекте, то он был бы востребован.
Это типичный бокс-ту-бокс. И не зря его используют по минимуму в силу того, что он сдал физически и потерял скорость. Если бы его игра не была зависима от этих характеристик, а чисто на интеллекте, то он был бы востребован.