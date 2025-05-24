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Зобнин подвёл итоги сезона для «Спартака»

вчера, 22:17

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвёл итоги сезона для «красно-белых».

У нас был рваный сезон — хорошая осень, но потеряли много очков с аутсайдерами. К сожалению, не можем брать свои очки. Будем работать над этим. У нас не первый раз так, что мы мучимся с командами из нижней части таблицы. Если бы я знал, что такое, я бы дал пару советов команде.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:51
Итог ФК Спартак-наглядно показывает турнирная таблица!...а не то, что говорят Зобнины с Угальдами...
артем сергеев 1
артем сергеев 1
сегодня в 11:25
Если не получается брать ,,свои очки ,, -это значит,что это не ваши очки..
Capral
Capral
вчера в 23:10
Просто надо было видеть Романа в Динамо, тогда бы и вопросы не появлялись...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 22:49
Не надо называть распасовщиком того, кто не может пас вперёд отдать, кто не умеет вектор атаки изменять, кто не может менять ритм игры.
Это типичный бокс-ту-бокс. И не зря его используют по минимуму в силу того, что он сдал физически и потерял скорость. Если бы его игра не была зависима от этих характеристик, а чисто на интеллекте, то он был бы востребован.
Capral
Capral
вчера в 22:41
Молодец, что забил сегодня, пусть это придаст тебе силы. Тренер вам нужен- настоящий, думающий. Ты, Роман, если не ошибаюсь- последний из магикан, который еще помнит ваше последнее чемпионство. Ты еще не старый, Рома ,31 год -это не возраст для распасовщика, а значит должен стремиться к лидерству в команде. Удачи, тебе, и твоему Спартаку- Величайшему советскому Клубу!!!!!!!
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 22:40
Надеюсь, будут работать без тебя.
drug01
drug01
вчера в 22:33
Теперь главное хорошо подготовиться к следующему сезону!
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