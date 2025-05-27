«Динамо» проведёт свой медиафутбольный турнир

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вчера, 14:56

«Динамо» создаст новый медиафутбольный турнир, который состоится в конце июня на «ВТБ Арене».

В соревновании примут участие «бело-голубые», один клуб из РПЛ и команды медиафутбольной лиги.

В 2023 году «Динамо» совместно с «Амкалом» проводило Московский Кубок Селебрити, но в этом году планируется новый турнир.