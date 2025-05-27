«Динамо» проведёт свой медиафутбольный турнир

«Динамо» создаст новый медиафутбольный турнир, который состоится в конце июня на «ВТБ Арене».
В соревновании примут участие «бело-голубые», один клуб из РПЛ и команды медиафутбольной лиги.
В 2023 году «Динамо» совместно с «Амкалом» проводило Московский Кубок Селебрити, но в этом году планируется новый турнир.
А потом можно будет сделать его и международным, приглашая одноклубников из Загреба, Дрездена и др.)))
Нью-васюки))
А потом можно будет сделать его и международным, приглашая одноклубников из Загреба, Дрездена и др.)))
Нью-васюки))