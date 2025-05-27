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«Динамо» проведёт свой медиафутбольный турнир

вчера, 14:56

«Динамо» создаст новый медиафутбольный турнир, который состоится в конце июня на «ВТБ Арене».

В соревновании примут участие «бело-голубые», один клуб из РПЛ и команды медиафутбольной лиги.

В 2023 году «Динамо» совместно с «Амкалом» проводило Московский Кубок Селебрити, но в этом году планируется новый турнир.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:40, ред.
Доброго Здоровья, альсато!
А потом можно будет сделать его и международным, приглашая одноклубников из Загреба, Дрездена и др.)))
Нью-васюки))
альсато
альсато
вчера в 15:31
то, что было в 2023 году это уже история)))...ну как по мне...в Динамовском кубке, должны участвовать и Динамовские команды))))...коих в России соберется не мало!..от Владивостока до...короче, предела нет!))))
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