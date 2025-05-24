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«Пари НН» в стыковых матчах сыграет с «Сочи», а «Ахмат» — с «Уралом»

вчера, 22:45

По итогам заключительных туров Первой лиги и Российской Премьер-Лиги определились участники стыковых матчей за право сыграть в сезоне 2025/26 в высшем дивизионе.

От РПЛ в переходных играх выступят «Пари НН» (13-е место) и «Ахмат» (14-я позиция). Соперником нижегородского клуба станет «Сочи», ставший 5-м в Первой лиге, а команда из Грозного встретится с «Уралом», занявшим 4-ю строчку. Бронзовый призёр первенства «Черноморец» не сможет побороться за выход в высшую лигу из-за того, что не прошёл лицензирование.

В результате жеребьёвки, прошедшей 14 мая, хозяевами в первых матчах станут представители Первой лиги. Первые игры пройдут 28 мая, ответные — 31-го. Все матчи покажет «VK Видео».

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Все комментарии
North West
North West ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 14:13, ред.
А чё ты минус ставишь? Я написал правдивый факт - Краснодар взяли в РПЛ из первого дивизиона не по спортивному принципу с пятого места и это почему-то никто не помнит. Теперь Сочи тянут с 5-ого места, потому что Черноморец заранее не позаботился о стадионе...
North West
North West ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 12:31, ред.
Я помню Краснодар тоже с пятого места запихнули вообще без всяких стыков и ничего) Первые чемпионами вчера стали, а Сочи серебряный призёр. Вот и думайте.
альсато
альсато ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 12:17
Тот, кто вылетел-тот вылетел!...а дальше-посмотрИм)))
truffagldino
truffagldino
сегодня в 12:02
Сочи надо ещё Нижний Новгород обыграть, чтобы попасть в вышку.
a-league
a-league
сегодня в 11:19
Элегантно Сочи затаскивают обратно в ПЛ
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 11:17, ред.
Я понял,что если в стыках одна команда из ПЛ проигрывает,то она все равно занимает место Химок.А если обе выиграют,то Оренбург остается.Оренбургу хорошо,если обе выигрывают с ПЛ,то они без стыков заходят в лигу,хотя стоят на вылет.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:14
Логично было бы,но вот видишь как.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 10:54
Кстати такой вариант не стоит исключать.
Если в стыках победят представители РПЛ, то следующей командой кто может заменить Химки по рангу будет Оренбург.
А вообще правильнее было бы если в стыках были следующие пары:
Ахмат-Сочи, Урал-Оренбург.
Вопрос почему так не сделали?
Тут только один вариант, Химкам дали время исправить недочёты.
А вот Черноморцу не повезло, у них просто нет на это время, да и походу ресурсов, но это их проблемы, заранее надо было думать.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 09:41
А вместо Химок оставят Оренбург - Зениту надо исправлять свой статус кво))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ barca200885 (раскрыть)
сегодня в 09:21
А вы попробуйте статью полностью прочитать и повнимательнее, там ясно сказано почему Черноморец в стыках участвовать не может и почему вместо них Сочи.
barca200885
barca200885
сегодня в 09:16
Сделали бы тогда уж тогда стыки 11-16 РПЛ и 1-6 ФНЛ. Пущай играють
barca200885
barca200885 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 09:08
Тоже интересно. Открыл таблицу 1 лиги. Там Черноморец и Урал на 3 и 4 местах. А тут Сочи. Ничего не понял.
Александр Антошин
Александр Антошин
сегодня в 07:01
Пусть Сочи остаётся в ФНЛ. Лучше бы Черноморец прошёл
AlVi77
AlVi77 ответ 7ne87jsndatv (раскрыть)
сегодня в 06:18
Его не разобрали разве?
Asper
Asper
сегодня в 04:53
Ну допустим даже если у Химок есть время на апелляцию или на то, чтоб тупо найти деньги, то...
То что? Непонятно тогда почему у Черноморца его нет, конечно, во-первых..
Ну а всё таки если Химки всё, то по сути в РПЛ надо брать Родину.
Потому что если Нижний таки будет играть стыки, то Оренбург нельзя оставлять чисто из принципа, хоть это и самый симпатичный по игре коллектив из напрямую вылетевших за долгие годы..
North West
North West ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 04:25
Химки вроде как останутся.
gorets004
gorets004
сегодня в 01:50
опять эту никому не нужную сочу тянут вверх
Датак
Датак
сегодня в 00:01
я не понял,Химки вылетают или нет?кто вместо них?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 23:59, ред.
Переобулись на ходу. И все ради Сочи. Ротенберг включил свои рычаги. Только неясно а вместо Химок кто будет? Если Химки не допустят, то логично одна команда рпл попадает в стыки. Хаос полнейший в РФС
AlanW 1
AlanW 1 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 23:47, ред.
Устроят аукцион или кого-нибудь из Китая пригласят))
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:39
Спортивный принцип отдыхает...
7ne87jsndatv
7ne87jsndatv
вчера в 23:27
Зато у нас в Саранске стадион простаивает!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 23:07
А место Химок кто занимает?
Futurista
Futurista
вчера в 22:59
Ну теперь понятно почему тренер Сочи не сказал ни слова)...

https://m.soccer.ru/news/1407871/moreno-robert
матос
матос ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 22:59
Ротенберг к кому близок??? Вот и ответ. Черноморец жаль!!!
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 22:54
Какого ... питерский Сочи в стыки запихнули с пятого места???
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