«Пари НН» в стыковых матчах сыграет с «Сочи», а «Ахмат» — с «Уралом»

По итогам заключительных туров Первой лиги и Российской Премьер-Лиги определились участники стыковых матчей за право сыграть в сезоне 2025/26 в высшем дивизионе.
От РПЛ в переходных играх выступят «Пари НН» (13-е место) и «Ахмат» (14-я позиция). Соперником нижегородского клуба станет «Сочи», ставший 5-м в Первой лиге, а команда из Грозного встретится с «Уралом», занявшим 4-ю строчку. Бронзовый призёр первенства «Черноморец» не сможет побороться за выход в высшую лигу из-за того, что не прошёл лицензирование.
В результате жеребьёвки, прошедшей 14 мая, хозяевами в первых матчах станут представители Первой лиги. Первые игры пройдут 28 мая, ответные — 31-го. Все матчи покажет «VK Видео».
Если в стыках победят представители РПЛ, то следующей командой кто может заменить Химки по рангу будет Оренбург.
А вообще правильнее было бы если в стыках были следующие пары:
Ахмат-Сочи, Урал-Оренбург.
Вопрос почему так не сделали?
Тут только один вариант, Химкам дали время исправить недочёты.
А вот Черноморцу не повезло, у них просто нет на это время, да и походу ресурсов, но это их проблемы, заранее надо было думать.
Если в стыках победят представители РПЛ, то следующей командой кто может заменить Химки по рангу будет Оренбург.
А вообще правильнее было бы если в стыках были следующие пары:
Ахмат-Сочи, Урал-Оренбург.
Вопрос почему так не сделали?
Тут только один вариант, Химкам дали время исправить недочёты.
А вот Черноморцу не повезло, у них просто нет на это время, да и походу ресурсов, но это их проблемы, заранее надо было думать.
То что? Непонятно тогда почему у Черноморца его нет, конечно, во-первых..
Ну а всё таки если Химки всё, то по сути в РПЛ надо брать Родину.
Потому что если Нижний таки будет играть стыки, то Оренбург нельзя оставлять чисто из принципа, хоть это и самый симпатичный по игре коллектив из напрямую вылетевших за долгие годы..
То что? Непонятно тогда почему у Черноморца его нет, конечно, во-первых..
Ну а всё таки если Химки всё, то по сути в РПЛ надо брать Родину.
Потому что если Нижний таки будет играть стыки, то Оренбург нельзя оставлять чисто из принципа, хоть это и самый симпатичный по игре коллектив из напрямую вылетевших за долгие годы..
https://m.soccer.ru/news/1407871/moreno-robert
https://m.soccer.ru/news/1407871/moreno-robert