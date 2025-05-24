«Пари НН» в стыковых матчах сыграет с «Сочи», а «Ахмат» — с «Уралом»

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вчера, 22:45

По итогам заключительных туров Первой лиги и Российской Премьер-Лиги определились участники стыковых матчей за право сыграть в сезоне 2025/26 в высшем дивизионе.

От РПЛ в переходных играх выступят «Пари НН» (13-е место) и «Ахмат» (14-я позиция). Соперником нижегородского клуба станет «Сочи», ставший 5-м в Первой лиге, а команда из Грозного встретится с «Уралом», занявшим 4-ю строчку. Бронзовый призёр первенства «Черноморец» не сможет побороться за выход в высшую лигу из-за того, что не прошёл лицензирование.

В результате жеребьёвки, прошедшей 14 мая, хозяевами в первых матчах станут представители Первой лиги. Первые игры пройдут 28 мая, ответные — 31-го. Все матчи покажет «VK Видео».