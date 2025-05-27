Агент Сильянова отреагировал на новость о согласовании контракта с «Динамо»

Футбольный агент , представляющий интересы защитника «Локомотива» и сборной России , опроверг новость о том, что игрок согласовал контракт с «Динамо».

Никаких договорённостей между «Локомотивом» и «Динамо» по трансферу Сильянова нет, соответственно, и мы не могли никакие условия согласовать. Сначала должны договориться клубы. Знаю, что они контактировали. Но не знаю, насколько это можно назвать переговорами. Не сказал бы, что что-то активно обсуждается.

Более того, сейчас мы обсуждаем продление контракта с «Локомотивом». Клуб и мы заинтересованы в этом.