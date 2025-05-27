«Локомотив» и «Црвена Звезда» продолжают переговоры по трансферу Тикнизяна

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вчера, 16:17

Переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» и сборной Армении в «Црвену Звезду» продолжаются и ещё далеки от своего завершения. «Железнодорожники» хотят выручить за игрока не менее 2 миллионов евро.

Напомним, Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего флангового игрока 33 матча, 2 гола, 4 ассиста и 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Тикнизяна в 6 миллионов евро.

Ранее футболист заявил, что не останется в «Локомотиве».