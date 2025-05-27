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«Локомотив» и «Црвена Звезда» продолжают переговоры по трансферу Тикнизяна

вчера, 16:17

Переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду» продолжаются и ещё далеки от своего завершения. «Железнодорожники» хотят выручить за игрока не менее 2 миллионов евро.

Напомним, Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего флангового игрока 33 матча, 2 гола, 4 ассиста и 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Тикнизяна в 6 миллионов евро.

Ранее футболист заявил, что не останется в «Локомотиве».

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 19:40
Наверно имеются ввиду и кубковые матчи.
альсато
альсато
вчера в 16:44
Чет не понял...в чемпионате -30-ть игр!..Наир уже на лавке и в не ее-я сбился с чета...а он уже 33-ри отыграл))))...где подвох?)))
Гость
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