Сперцян сдержал обещание, данное Галицкому. Перед лидером «Краснодара» – тяжёлый выбор

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вчера, 15:53

Золотая клетка или непонятные перспективы в Европе.

Говорил, что хочет отплатить родному клубу трофеем – через полгода «быки» были в шаге от Кубка

В феврале 2023 года молодой полузащитник «Краснодара» заявил:

Я ещё не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб. Я сыграл всего полтора сезона. Когда был маленьким, смотрел Лигу чемпионов, мечтал играть в ней. Когда попал в академию, мечта изменилась: попасть в главную команду «Краснодара» и закончить в ней карьеру. Пока мы с «Краснодаром» ничего не выиграли. Не очень хочется уходить без трофеев.

Эдуард к тому моменту стал полноценным лидером «быков», но после яркого сезона у него, как и у всей команды начался спад. «Краснодар» сбился с пути, началась чехарда на тренерском мостике, по итогам которой у руля оказался Владимир Ивич. Что касается Сперцяна – казалось, ему нужно находить вариант в Европе как можно скорее, пока есть хоть какой-то интерес.

В этой атмосфере чемпионат «быки» завершили на шестой строчке. Шанс на трофей всё же появился. «Горожане» дошли до финала Кубка России, где встретились с ЦСКА Федотова. Реальная возможность забрать трофей и снять с воспитанника обязательство, которое он на себя принял. Проблема заключалась в том, что «армейцы» подходили к игре в космической форме. Федотов собрал боевой коллектив и взял серебро Премьер-Лиги. В серии пенальти Кубок ушёл москвичам.

Путь, о котором другие могут только мечтать

У Эдуарда в РПЛ уже сложилась отличная карьера. Он воспитанник престижной академии, которая собирает все трофеи в Юношеской и Молодёжной футбольных лигах, регулярно поставляет воспитанников для профессиональных клубов. Этот отбор – уже жестокое испытание, которое проходят единицы. Он прошёл – и к сезону-21/22 закрепился в основе, сразу выдал шикарную кампанию с восемью голами и четырьмя ассистами в чемпионате.

Затем – полноценный сезон в качестве лидера с шикарной статистикой, попадание в финал Кубка России. В то же время наступает период взросления самого «Краснодара» – романтические представления о футболе слабеют, всё ближе становятся трофеи. Ивич прививает «быкам» характер, после финала Кубка России южане вступают в борьбу за титул – причём осень проводят с «Зенитом» на равных. И в этой атмосфере он формируется. Гонка проиграна – ещё одно горькое разочарование, которое закаляет характер.

И, наконец, апогей этого пути. В команде Мусаева Сперцян – капитан. Он наряду с Кордобой становится определяющей фигурой для «горожан» весной – и в итоге исполняет обещание перед клубом и Галицким. Ещё раз – молодой воспитанник вырастает в родном клубе, который сам проходит этап взросления, превращается в лидера и в итоге становится тем, кто с повязкой капитана поднимает над головой первый для «Краснодара» трофей.

Нет смысла задерживаться в «Краснодаре»

Считалось, что момент для переезда Сперцяна наступил ещё летом 2023 года. К тому времени он выдал яркий сезон-21/22 и подтвердил уровень ещё более мощным сезоном-22/23. В то же время уровень самого РПЛ стремительно падал – было ясно, что задерживаться здесь нельзя. Поэтому переход после финала Кубка, несмотря на поражение, был бы логичным.

С того момента ничего не изменилось – стало только хуже. Речь идёт уже о том, что за титул борются команды, не показывающие чемпионский футбол, что побеждает не наиболее достойный, а наименее проблемный. Вдобавок к этому – разрыв в классе. Есть первые пять-шесть команд с сопоставимыми ресурсами и амбициями. Затем – пропасть в 13 очков и все остальные. Плюс разрыв в уровне подготовки, который необходим в РПЛ и топ-чемпионатах Европы, тут пример – Захарян. Перебрался в «Реал Сосьедад» прошлым летом. В центре поля и близко не составил конкуренцию, играл только из-за эпидемии травм, почти весь текущий сезон сам провёл в лазарете. И ведь Эдуарда ждёт то же самое – но так он хотя бы перейдёт на принципиально иной уровень.

И наконец – это уже не молодой талант, на который бы засматривались клубы уровня «Ювентуса» или «Милана». Это сложившийся футболист – не на перспективу, а под результат здесь и сейчас. Для команд какого уровня Сперцян подходит как игрок, делающий разницу? И дальше всё пойдёт по наклонной.

Дилемма и клетка

Вот как раз в виду последнего есть огромные сомнения, что Сперцян в итоге уедет. Момент был год-два назад. Он остался. Теперь мысли о переходе неразрывно связаны с проблемами, описанными выше. Там Эдуард не будет лучшим и, возможно, – даже одним из лидеров. Ещё – тяжёлая адаптация, другой культурный контекст, вероятность травм на этом фоне. Слова о желании нового вызова – одно, а реальность – совсем другое (в нашем случае речь – об отсутствии конкретики). Тем временем в «Краснодаре» хавбека на руках готовы носить – это воспитанник, который дорос до статуса капитана, стал лидером раздевалки и принёс чемпионство.

Вполне комфортная среда – даже если теперь «быки» уйдут в перестройку и перестанут претендовать на титулы. Доверие к самому футболисту со стороны руководства и тренерского штаба не пошатнётся. Вот и получается, что Сперцян уже угодил в золотую клетку, даже если об этом не догадывался.

Как это ни печально, сейчас полузащитнику, кажется, лучше остаться в родном клубе, где ему понятно его положение – и оно всех устраивает. С другой стороны, может повториться история прошлого лета, когда за Сафоновым неожиданно пришёл «Пари Сен-Жермен». Но это кейс один на миллион.