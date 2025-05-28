Сперцян перейдёт в «Лидс», только если у него не появится других вариантов

1748448692

вчера, 19:11

Полузащитник «Краснодара» не торопится вести переговоры с «Лидсом» и хочет изучить другие варианты.

По информации источника, даже если «Краснодар» даст добро на переход, хавбек не будет спешить давать согласие на переход в английский клуб. Сперцян сначала планирует дождаться предложений от более статусных команд, так как хочет играть в еврокубках. Только если с альтернативными вариантами ничего не срастётся, Сперцян будет рассматривать предложение «Лидса».

В прошедшем сезоне, ставшем для «быков» чемпионским, Сперцян провёл в Российской Премьер-Лиге 28 матчей и забил 11 мячей.