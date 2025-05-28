Агент Рахмановича рассказал о переговорах с «Крыльями Советов»

Агент полузащитника «Крыльев Советов» , Срджан Еремич подтвердил, что ведёт переговоры с самарским клубом о продлении контракта своего клиента.

У нас есть диалог с клубом, но пока определенности нет. Посмотрим, как он закончится. Думаю, это связано с новым тренером. Пока конкретики нет. Понятно, что если бы остался, Рахманович бы ушел. Думаю, продолжим [сотрудничество] еще на один год. Но не будем торопиться, посмотрим.