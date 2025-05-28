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Агент Рахмановича рассказал о переговорах с «Крыльями Советов»

вчера, 17:38

Агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, Срджан Еремич подтвердил, что ведёт переговоры с самарским клубом о продлении контракта своего клиента.

У нас есть диалог с клубом, но пока определенности нет. Посмотрим, как он закончится. Думаю, это связано с новым тренером. Пока конкретики нет. Понятно, что если бы Игорь Осинькин остался, Рахманович бы ушел. Думаю, продолжим [сотрудничество] еще на один год. Но не будем торопиться, посмотрим.

Текущий контракт 30-летнего хавбека истекает летом 2025 года.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:51
Срджан - совсем не сдержан , а весьма даже раскован...)))
Гость
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