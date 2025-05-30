Против «Реала» было принято 16 решений VAR в Ла Лиге, против «Барсы» — 7

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вчера, 08:04

VAR побил рекорд по количеству корректировок решений судьи в прошедшем сезоне чемпионата Испании – 189 раз, что на 10 больше, чем прежний максимум — 179 в сезоне 2022/23.

«Реал» и «Алавес» больше всех пострадали от решений VAR – 16 раз в минувшем сезоне судьи меняли решение не в их пользу. При этом решений с положительным исходом для них было 9 и 8 соответственно. Лидером по количеству благоприятных вмешательств видеоарбитров является «Барселона», ставшая чемпионом – 16 решений в пользу клуба и 7 против.

Больше всех 11-метровых после просмотра повторов получил «Атлетик» — 7. У «Барселоны» и «Осасуны» по 5 пенальти, у «Реала» и «Атлетико» – по 4.