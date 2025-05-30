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Против «Реала» было принято 16 решений VAR в Ла Лиге, против «Барсы» — 7

вчера, 08:04

VAR побил рекорд по количеству корректировок решений судьи в прошедшем сезоне чемпионата Испании – 189 раз, что на 10 больше, чем прежний максимум — 179 в сезоне 2022/23.

«Реал» и «Алавес» больше всех пострадали от решений VAR – 16 раз в минувшем сезоне судьи меняли решение не в их пользу. При этом решений с положительным исходом для них было 9 и 8 соответственно. Лидером по количеству благоприятных вмешательств видеоарбитров является «Барселона», ставшая чемпионом – 16 решений в пользу клуба и 7 против.

Больше всех 11-метровых после просмотра повторов получил «Атлетик» — 7. У «Барселоны» и «Осасуны» по 5 пенальти, у «Реала» и «Атлетико» – по 4.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:33
А причем тут Роналду и ВАР?
Он выиграл чемпионат Испании два раза за девять сезонов но при этом он стал шесть раз подряд лучшим бомбардиром лч
Роналду это Роналду, он великий но при этом я никогда не был его ярым фанатом, но я благодарен ему за 450 голов в футболке Реала и не более!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 20:56
может, все таки начнем с 2009)))
когда роналду перешел в реал. и ск-ко раз португалец стал чемпионом испании за 9 лет?
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:21
Получается судьи решали спорные моменты в пользу Реала, но из-за ВАРа были вынуждены пересматривать решения.
Интересная статистика!
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 14:16
А на ВАР есть ВАР? Ошибок огромное количество.
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:15
Т.е. судьи готовы были подсуживать Реалу, но вмешивался вар)
112910415
112910415
вчера в 13:53
Если подумать, это ужасно интересно! )
Датак
Датак
вчера в 12:46, ред.
если написать "больше всего судьи были предвзяты к реалу и алавесу,а ВАР исправил их косяки",суть,в принципе,не изменится)
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:41
Ну всё правильно, ВАР указывал судьям на их косяки. Не знаю уж намеренные или нет.
eleven LC
eleven LC ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:23
Я чёт не пойму,то у вас ВАР плохо 👎 работает то хорошо,так купил Перес всё или нет?!
Титулы после появления ВАР с июня 2018
Реал 14 титулов из них 2 ЛЧ
Барселона 8 титулов из них 0 ЛЧ
Barcelona
Barcelona
вчера в 10:28
Как говорится счёт на табло!
Estiva
Estiva
вчера в 09:44
Вот только в эль класико судили в пользу реала
xkj73nd6htag
xkj73nd6htag
вчера в 09:16
Сильные клубы пристальней проверяют.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:12
Достаточно проверит , что за источник из Мадрида. ))As типичное роялистское издание, это его журналист бегал по студии в футболке Интера, искал требл под ковром и стульями. ВАР работал как следует. Примеру, в последнем дерби вар судья не видел как мяч попал в руку Тчуамени. ))
qt42kqp37csp
qt42kqp37csp
вчера в 09:06
У них это как-то работает...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 08:33
Так это говорит как раз о том, что судьи в поле ошибались в пользу Реала, и только ВАР это исправлял. Судьи не видели нарушения там, где они были, и если бы не ВАР, то из-за ошибок арбитров Реал заработал бы нечестные очки дополнительно.

В ситуации с Барселоной наоборот, судьи судили изначально справедливо.
ManOne
ManOne ответ 8p995py8dd7v (раскрыть)
вчера в 08:28
Стандартная отмазка когда на поле показать нечего
8p995py8dd7v
8p995py8dd7v
вчера в 08:23
Ну, это в Испании вполне нормально. Барселона всегда "тесно дружила" с судьями, благодаря чему и могут конкурировать с Реалом. В ином случае это был бы чемпионат одной команды, по типу Франции.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:23
Ничего страшного не произошло . Надо просто лучше играть . Удачи тебе Галактикос !
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