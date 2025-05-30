Против «Реала» было принято 16 решений VAR в Ла Лиге, против «Барсы» — 7

VAR побил рекорд по количеству корректировок решений судьи в прошедшем сезоне чемпионата Испании – 189 раз, что на 10 больше, чем прежний максимум — 179 в сезоне 2022/23.
«Реал» и «Алавес» больше всех пострадали от решений VAR – 16 раз в минувшем сезоне судьи меняли решение не в их пользу. При этом решений с положительным исходом для них было 9 и 8 соответственно. Лидером по количеству благоприятных вмешательств видеоарбитров является «Барселона», ставшая чемпионом – 16 решений в пользу клуба и 7 против.
Больше всех 11-метровых после просмотра повторов получил «Атлетик» — 7. У «Барселоны» и «Осасуны» по 5 пенальти, у «Реала» и «Атлетико» – по 4.
Он выиграл чемпионат Испании два раза за девять сезонов но при этом он стал шесть раз подряд лучшим бомбардиром лч
Роналду это Роналду, он великий но при этом я никогда не был его ярым фанатом, но я благодарен ему за 450 голов в футболке Реала и не более!
Он выиграл чемпионат Испании два раза за девять сезонов но при этом он стал шесть раз подряд лучшим бомбардиром лч
Роналду это Роналду, он великий но при этом я никогда не был его ярым фанатом, но я благодарен ему за 450 голов в футболке Реала и не более!
когда роналду перешел в реал. и ск-ко раз португалец стал чемпионом испании за 9 лет?
когда роналду перешел в реал. и ск-ко раз португалец стал чемпионом испании за 9 лет?
Интересная статистика!
Интересная статистика!
Титулы после появления ВАР с июня 2018
Реал 14 титулов из них 2 ЛЧ
Барселона 8 титулов из них 0 ЛЧ
Титулы после появления ВАР с июня 2018
Реал 14 титулов из них 2 ЛЧ
Барселона 8 титулов из них 0 ЛЧ
В ситуации с Барселоной наоборот, судьи судили изначально справедливо.
В ситуации с Барселоной наоборот, судьи судили изначально справедливо.