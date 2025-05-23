ЦСКА первым в России внедрил систему B-SiGHT для футболистов ЮФЛ

ЦСКА объявил о внедрении экосистемы B-SiGHT для подготовки юных игроков команд Юношеской футбольной лиги.
Платформа помогает следить за физическим и ментальным состоянием молодых футболистов. Теперь каждый «армеец» тренируется и играет под пристальным вниманием цифр и науки, — отмечает пресс-служба академии «армейцев».
Для обработки больших массивов данных система использует ИИ, превращая их в понятные выводы и рекомендации буквально за считанные секунды.
Академия ЦСКА — первая в стране, где такая система применяется на всех уровнях — от младших команд до участников ЮФЛ.
Добралось это и до спорта..
B-sight супер вещь, является отечественной разработкой, создана в Коломне,
в большом спорте используется, кажется, впервые.
Заявленные возможности системы просто шоколадны-
совершенствует функционал игроков;
профилактирует неконтактные травмы, снижая их вероятность на 80% (!);
фиксирует до 500 проявлений мышечной, суставной, сердечной и другой активности в секунду в пригодном для анализа формате;
хранит и делает доступным анализ всей историю тренировок игрока.
Надеюсь, армейские поделятся с футбольным сообществом результатами
использования системы, хотя бы в общих чертах..)
Добралось это и до спорта..
B-sight супер вещь, является отечественной разработкой, создана в Коломне,
в большом спорте используется, кажется, впервые.
Заявленные возможности системы просто шоколадны-
совершенствует функционал игроков;
профилактирует неконтактные травмы, снижая их вероятность на 80% (!);
фиксирует до 500 проявлений мышечной, суставной, сердечной и другой активности в секунду в пригодном для анализа формате;
хранит и делает доступным анализ всей историю тренировок игрока.
Надеюсь, армейские поделятся с футбольным сообществом результатами
использования системы, хотя бы в общих чертах..)
Опыт применения можно будет применить и в других клубах. Удачи ЦСКА.
Опыт применения можно будет применить и в других клубах. Удачи ЦСКА.