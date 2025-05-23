ЦСКА первым в России внедрил систему B-SiGHT для футболистов ЮФЛ

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вчера, 14:59

ЦСКА объявил о внедрении экосистемы B-SiGHT для подготовки юных игроков команд Юношеской футбольной лиги.

Платформа помогает следить за физическим и ментальным состоянием молодых футболистов. Теперь каждый «армеец» тренируется и играет под пристальным вниманием цифр и науки, — отмечает пресс-служба академии «армейцев».

Для обработки больших массивов данных система использует ИИ, превращая их в понятные выводы и рекомендации буквально за считанные секунды.