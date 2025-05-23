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ЦСКА первым в России внедрил систему B-SiGHT для футболистов ЮФЛ

вчера, 14:59

ЦСКА объявил о внедрении экосистемы B-SiGHT для подготовки юных игроков команд Юношеской футбольной лиги.

Платформа помогает следить за физическим и ментальным состоянием молодых футболистов. Теперь каждый «армеец» тренируется и играет под пристальным вниманием цифр и науки, — отмечает пресс-служба академии «армейцев».

Для обработки больших массивов данных система использует ИИ, превращая их в понятные выводы и рекомендации буквально за считанные секунды.

Академия ЦСКА — первая в стране, где такая система применяется на всех уровнях — от младших команд до участников ЮФЛ.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 16:44, ред.
Потенциал систем анализа big data колоссален, конечно.
Добралось это и до спорта..
B-sight супер вещь, является отечественной разработкой, создана в Коломне,
в большом спорте используется, кажется, впервые.

Заявленные возможности системы просто шоколадны-

совершенствует функционал игроков;
профилактирует неконтактные травмы, снижая их вероятность на 80% (!);
фиксирует до 500 проявлений мышечной, суставной, сердечной и другой активности в секунду в пригодном для анализа формате;
хранит и делает доступным анализ всей историю тренировок игрока.

Надеюсь, армейские поделятся с футбольным сообществом результатами
использования системы, хотя бы в общих чертах..)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:25
Похвальное решение.
Опыт применения можно будет применить и в других клубах. Удачи ЦСКА.
Гость
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