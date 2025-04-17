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На матче Бундеслиги опробовали новый формат показа игры

вчера, 15:56
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт1 : 2Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерМатч завершен

В матче Бундеслиги с «Вердером» Немецкая футбольная лига (DFL) и «Штутгарт» совместно протестировали новый медиаформат.

Три специальные камеры — две на краю поля, одна на уровне центральной линии поля и одна в эксклюзивной VIP-зоне — передавали стереоскопический 360° сигнал в прямом эфире в высоком разрешении 10K и с частотой 60 кадров в секунду для шлемов виртуальной реальности.

Посетители бизнес-центра Mercedes-Benz смогли опробовать новшество, переключаясь на различные позиции и ракурсы и следя за происходящими событиями с обзором в 360°, как будто они сами находились в игре.

На основе тестирования клубом и DFL были получены сведения, которые можно использовать для разработки возможного будущего медиапродукта. Первое подобное испытание состоялось на Суперкубке в 2024 году в Леверкузене, где «Штутгарт» встречался с «Байером». За это время технология была доработана и опробована в различных вариантах. Стороны договорились о продолжении тесной работы над ней.

На следующих этапах будут опробованы другие позиции камер и проведена интенсивная работа над технологиями передачи, распределения и потребления сигнала.

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Vilar
Vilar
вчера в 16:08
Больше всего понравилось: "...сами находились в игре."
Гость
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