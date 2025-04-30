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Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг претендентов на победу в Лиге чемпионов

вчера, 13:18

Суперкомпьютер Opta считает, что ПСЖ является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. Успех французов оценивается в 38,2 %. Второе место в рейтинге фаворитов занимает «Барселона» — 28,7 %. На победу «Интера» Opta даёт 18,1 %. А возможный успех «Арсенала» оценивается в 15 %.

Напомним, вчера в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов ПСЖ на выезде переиграл лондонцев, а сегодня «Барселона» примет «Интер».

Ранее суперкомпьютер Opta считал, что наибольшие шансы на победу в ЛЧ имеет «Арсенал».

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Все комментарии
RM_35
RM_35
вчера в 18:28
ну надо посмотреть на сегодняшний матч, может рейтинг изменится!!
112910415
112910415
вчера в 17:40
очень умная машина (
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:17
Этот же суперкомпьютер на днях только Арсенал ставил выше всех...
4ex74w63mvbs
4ex74w63mvbs
вчера в 15:54
Еще одна игрушка для немощных! Совершенно ненужная машина! Кроме того, дурная!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:57
Глупая железяка.
4RT
4RT
вчера в 14:47
Смените ему перфокарты
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:24
Интер должен быть последнии. Изначально после жеребьевки был уверен что единственный сильный соперник в ЛЧ у Барсы будет только в финале. Но месяц- два назад, увидев игру Интера чуток подумал, может они достойный бой дадут, подсознательно понимал, что Серия А слаба, и из-за результатов оттуда нельзя думать об Интере так. Понимал это даже когда они обыграли Баварию, потому-что это худшая Бавария за последние 10-15 лет. Сейчас 100 % уверен, Барса их просто в порошок сотрёт. И дело даже не в усталости, или экономии сил, а в том, что между топ клубами Серии А и Ла лиги, огромная пропасть.
t75eapdju7mt
t75eapdju7mt
вчера в 14:16
Смешной всё таки этот компьютер
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 14:05
Предлагаю этому удивительному созданию рук человеческих назвать победителя после финала.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 13:59
В общем то все логично, ПСЖ фаворит.
Поживем, увидим.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:31
А зачем это 41 от кю , если сегодня ещё матч 1/2?
mzj4rrb7k5b9
mzj4rrb7k5b9
вчера в 13:30
Это и без компьютера всякий определит.
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:29
Вангую, после сегодняшнего вечера "суперкомпьютер" снова передумает.
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