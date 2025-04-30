Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг претендентов на победу в Лиге чемпионов

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вчера, 13:18

Суперкомпьютер Opta считает, что ПСЖ является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. Успех французов оценивается в 38,2 %. Второе место в рейтинге фаворитов занимает «Барселона» — 28,7 %. На победу «Интера» Opta даёт 18,1 %. А возможный успех «Арсенала» оценивается в 15 %.

Напомним, вчера в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов ПСЖ на выезде переиграл лондонцев, а сегодня «Барселона» примет «Интер».