Акинфеев — по поводу VAR: «Скоро и вратарям запретят играть руками»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своём отношении к непонятным трактовкам футбольных правил арбитрами VAR при спорных эпизодах в штрафной площади.
Системе VAR со всеми своими камерами надо момент сотню раз пересмотреть. Мне кажется, что это раздражает и футболистов, и болельщиков. Например, в матче «Динамо» и «Спартака» был момент, когда после подачи мяч попал в руку. Мне непонятны трактовки правил, как в принципе объясняется отставленная рука. Думаю, что скоро и вратарям запретят играть руками (смеётся).
ЦСКА на данный момент занимает третье место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 56 очков после 29 туров.
другой вопрос - судьи...вот здесь и нужен ВАР для многократного просмотра)...
другой вопрос - судьи...вот здесь и нужен ВАР для многократного просмотра)...