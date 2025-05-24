Акинфеев — по поводу VAR: «Скоро и вратарям запретят играть руками»

Голкипер ЦСКА рассказал о своём отношении к непонятным трактовкам футбольных правил арбитрами VAR при спорных эпизодах в штрафной площади.

Системе VAR со всеми своими камерами надо момент сотню раз пересмотреть. Мне кажется, что это раздражает и футболистов, и болельщиков. Например, в матче «Динамо» и «Спартака» был момент, когда после подачи мяч попал в руку. Мне непонятны трактовки правил, как в принципе объясняется отставленная рука. Думаю, что скоро и вратарям запретят играть руками (смеётся).