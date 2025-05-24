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Акинфеев — по поводу VAR: «Скоро и вратарям запретят играть руками»

вчера, 08:40

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своём отношении к непонятным трактовкам футбольных правил арбитрами VAR при спорных эпизодах в штрафной площади.

Системе VAR со всеми своими камерами надо момент сотню раз пересмотреть. Мне кажется, что это раздражает и футболистов, и болельщиков. Например, в матче «Динамо» и «Спартака» был момент, когда после подачи мяч попал в руку. Мне непонятны трактовки правил, как в принципе объясняется отставленная рука. Думаю, что скоро и вратарям запретят играть руками (смеётся).

ЦСКА на данный момент занимает третье место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 56 очков после 29 туров.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:00
С юмором у Игоря полный порядок. ))).
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:16
Но тот же ВАР так же назначит пенальти и за опорную руку, и за попадание в руку со спины. Я имел ввиду, что в правилах нет чёткого разделения, игра рукой и попадания мяча в руку.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:12, ред.
Это да)...но все команды в равных условиях и игроки всех команд пользуются этими "хитростями"...
другой вопрос - судьи...вот здесь и нужен ВАР для многократного просмотра)...
lotsman
lotsman
вчера в 09:30
Просто нет чёткого определения - игра рукой и - мяч попал в руку. Пример - игрок находится спиной к бьющему. Он даже не видит удара, но мяч попадает ему в руку и всё, игра рукой, пенальти. Или - при падении игрок опирается на руку. Бьющий прицельно пробивает в эту руку - пенальти. Игрокам, в своей штрафной, надо играть "руки по швам" и падать "руки по швам", лицом в газон.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:23
Но все равно ВАР - полезная штука, хотя иногда раздражает
Futurista
Futurista
вчера в 09:07
Наоборот)...вратарям запретят ногами играть...так интереснее будет...только руками...
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