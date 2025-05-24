Вирц подписал контракт с «Ливерпулем»

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц подписал контракт с английским «Ливерпулем», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, сторона игрока уже согласовала все личные условия с мерсисайдским клубом, после чего было оформлено письменное соглашение.
Сейчас идут прямые переговоры между «Байером» и «Ливерпулем» по поводу трансфера. Немецкий клуб открыт к быстрому завершению сделки, которая, по предварительным данным, может быть официально объявлена уже на следующей неделе.
Сообщается, что сам Вирц выразил чёткое желание продолжить карьеру в Англии, что также ускорило процесс перехода.
Ну, а если серьёзно, то отличный выбор как для Ливерпуля, так и для Вирца. Немец очень подходит под философию футбола "красных", и под атакующе-прессингующую схему Слота. В принципе, немцу особо-то и перестраиваться не придётся под новую команду, скорее всего будет делать практически то же, что и у Алонсо. Единственное, что нужно будет усилить, так это физуху, так как интенсивность английского футбола выше чем немецкого, да и игровой график плотнее, так что тренажёрку придётся посещать почаще.
А руководство Ливерпуля можно только похвалить. Очень своевременно отреагировали на потерю важного игрока в лице Трента, и сразу же подписали схожего с ним по игровым качествам Фримпонга. А тут ещё и на молодого, креативного плеймейкера раскошелились, за которым не один топ-клуб гонялся. Очень грамотная трансферная политика.
Ну, а Вирцу удачи на Туманном Альбионе, побед и титулов!
Ну, а если серьёзно, то отличный выбор как для Ливерпуля, так и для Вирца. Немец очень подходит под философию футбола "красных", и под атакующе-прессингующую схему Слота. В принципе, немцу особо-то и перестраиваться не придётся под новую команду, скорее всего будет делать практически то же, что и у Алонсо. Единственное, что нужно будет усилить, так это физуху, так как интенсивность английского футбола выше чем немецкого, да и игровой график плотнее, так что тренажёрку придётся посещать почаще.
А руководство Ливерпуля можно только похвалить. Очень своевременно отреагировали на потерю важного игрока в лице Трента, и сразу же подписали схожего с ним по игровым качествам Фримпонга. А тут ещё и на молодого, креативного плеймейкера раскошелились, за которым не один топ-клуб гонялся. Очень грамотная трансферная политика.
Ну, а Вирцу удачи на Туманном Альбионе, побед и титулов!
Официально трансферное окно еще не открылось, а Ливерпуль уже договорился с двумя очень качественными игроками - Фримпонгом и Вирцем, а еще вроде как практически договорились и с Борнмутом о трансфере Керкежа!!! Это просто шикарная трансферная компания, браво!!! Молниеносно закрыли проблемные позиции и Слот сможет сразу же вовлечь их в предсезонно турне и наиграть их, а это очень важно!
Официально трансферное окно еще не открылось, а Ливерпуль уже договорился с двумя очень качественными игроками - Фримпонгом и Вирцем, а еще вроде как практически договорились и с Борнмутом о трансфере Керкежа!!! Это просто шикарная трансферная компания, браво!!! Молниеносно закрыли проблемные позиции и Слот сможет сразу же вовлечь их в предсезонно турне и наиграть их, а это очень важно!
Считаю, в Англии у Вирца не совсем получится.Игрок очень нравится, и хотелось бы увидеть успешную карьеру немца, тем более, немцев по национальности в современном футболе очень мало, статусных.
Можно было выбрать в Италии, Испании.
Удачи в любом случае.
Считаю, в Англии у Вирца не совсем получится.Игрок очень нравится, и хотелось бы увидеть успешную карьеру немца, тем более, немцев по национальности в современном футболе очень мало, статусных.
Можно было выбрать в Италии, Испании.
Удачи в любом случае.