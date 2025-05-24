Вирц подписал контракт с «Ливерпулем»

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вчера, 08:28

Атакующий полузащитник «Байера» подписал контракт с английским «Ливерпулем», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, сторона игрока уже согласовала все личные условия с мерсисайдским клубом, после чего было оформлено письменное соглашение.

Сейчас идут прямые переговоры между «Байером» и «Ливерпулем» по поводу трансфера. Немецкий клуб открыт к быстрому завершению сделки, которая, по предварительным данным, может быть официально объявлена уже на следующей неделе.

Сообщается, что сам Вирц выразил чёткое желание продолжить карьеру в Англии, что также ускорило процесс перехода.