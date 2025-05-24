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Вирц подписал контракт с «Ливерпулем»

вчера, 08:28

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц подписал контракт с английским «Ливерпулем», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, сторона игрока уже согласовала все личные условия с мерсисайдским клубом, после чего было оформлено письменное соглашение.

Сейчас идут прямые переговоры между «Байером» и «Ливерпулем» по поводу трансфера. Немецкий клуб открыт к быстрому завершению сделки, которая, по предварительным данным, может быть официально объявлена уже на следующей неделе.

Сообщается, что сам Вирц выразил чёткое желание продолжить карьеру в Англии, что также ускорило процесс перехода.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:53, ред.
Предпосылки карьеры в АПЛ хорошие. Линия защиты у АПЛовских команд - проходной двор в сравнении с Испанией и Италией. Атакующему хавбеку будет где разбежаться + партнёры по атаке (Диаз, Салах, Жота) шикарные.

Удачи парню.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 11:47
Да хранит Бог кресты Вирца! Думаю если не будет травм, этот парень вполне способен переписывать рекорды своих именитых коллег по амплуа в АПЛ.
Субхински
Субхински
вчера в 11:46
Честно говоря, у меня очень большие сомнения на этот счёт.
Считаю, в Англии у Вирца не совсем получится.Игрок очень нравится, и хотелось бы увидеть успешную карьеру немца, тем более, немцев по национальности в современном футболе очень мало, статусных.
Можно было выбрать в Италии, Испании.
Удачи в любом случае.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:44
Официального объявления еще нет но похоже дело действительно осталось за малым!
Официально трансферное окно еще не открылось, а Ливерпуль уже договорился с двумя очень качественными игроками - Фримпонгом и Вирцем, а еще вроде как практически договорились и с Борнмутом о трансфере Керкежа!!! Это просто шикарная трансферная компания, браво!!! Молниеносно закрыли проблемные позиции и Слот сможет сразу же вовлечь их в предсезонно турне и наиграть их, а это очень важно!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:41
Надеюсь не за 150 млн Евро, а ниже)
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:37
Пока другие клубы месяцами проявляют интерес к игрокам, обдумывают, договариваются - а тут Ливерпуль урвал оперативно 2-ух классных игроков Вирца и Фримпонга!)
Aventador_048
Aventador_048
вчера в 10:11
Чувствую в следующем сезоне будет нормальная заруба
Capral
Capral
вчера в 09:43
Ну а что, стили игры Байера и Ливера чем-то похожи, возможно и впишется.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 09:34
Оперативно Ливер действует
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 09:33
Поздравляю Ливер с хорошим приобретением!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:16
Отличное усиление для ливера. Посмотрим на него в АПЛ, лишь бы травмы не мешали
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:10, ред.
Сначала Фримпонг, теперь Вирц. Ливерпуль решил весь костяк Байера себе перетянуть. Осталось ещё Джонатана Та забрать на место Ван Дейка, и будет полный комплект.

Ну, а если серьёзно, то отличный выбор как для Ливерпуля, так и для Вирца. Немец очень подходит под философию футбола "красных", и под атакующе-прессингующую схему Слота. В принципе, немцу особо-то и перестраиваться не придётся под новую команду, скорее всего будет делать практически то же, что и у Алонсо. Единственное, что нужно будет усилить, так это физуху, так как интенсивность английского футбола выше чем немецкого, да и игровой график плотнее, так что тренажёрку придётся посещать почаще.

А руководство Ливерпуля можно только похвалить. Очень своевременно отреагировали на потерю важного игрока в лице Трента, и сразу же подписали схожего с ним по игровым качествам Фримпонга. А тут ещё и на молодого, креативного плеймейкера раскошелились, за которым не один топ-клуб гонялся. Очень грамотная трансферная политика.

Ну, а Вирцу удачи на Туманном Альбионе, побед и титулов!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:52
Ну что. Добро пожаловать на Энфилд!!!
Неожиданно, что МС вышел из переговоров. А ещё говорят, что они денежный мешок))))
Comentarios
Comentarios
вчера в 08:42
Неожиданно
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный
вчера в 08:31
Несколько не ожидано. Но молодец Флориан, ввбрал сильнейшую лигу, а мог бы по домашнему по известному всем маршруту в Баварию. Значит хочет именно играть в футбол .
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