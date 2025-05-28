Фанаты «Барселоны» требуют продать капитана. Для победы в Лиге чемпионов нужен чемпион по духу

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вчера, 18:00

Тер Штеген склонен к грубым ошибкам.

Болельщики каталонцев просят подписать голкипера

Травма тер Штегена не испортила «Барселоне» сезон. Но ветеран Щесны не помог против «Интера» в Лиге чемпионов. Войцех провел яркий сезон, учитывая его настрой – прошлым летом завершил карьеру и собирался отдыхать. Также у поляка прекрасные отношения с игроками «Барселоны». На тренировке отправил Левандовски на газон «ударом» в челюсть: приятели дурачились, зная, что их снимают камеры. Щесны – идеальный запасной голкипер, футбольный дед в раздевалке молодой команды, но есть вопросы по первым двум номерам клуба.

Зарплата Войцеха может стать проблемой, если Лапорта найдет деньги на сильного конкурента для тер Штегена: у «Барселоны» на учёте каждая копейка. Хотя Марк-Андре выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны» Луиса Энрике, спустя 10 лет он не стал лучшим вратарем мира. Дождался, когда Нойер оставил сборную Германии, а затем сложная травма выбила тер Штегена из обоймы Нагельсманна. Вратарь набирает форму, чтобы немецкие тренеры клуба и сборной поверили в Марка-Андре, ведь у капитана «Барселоны» есть не только фанаты.

Поклонники каталонцев запустили в социальных сетях акции «тер Штеген аут» и «тер Штеген ин». Публикуют ролики с ошибками и удачными действиями голкипера. Этот вратарь может поймать кураж и вытащить мертвые мячи, а затем сыграть в стиле бедняги Кариуса времен «Ливерпуля». С тер Штегеном будет непросто против «Реала» амбициозного Хаби Алонсо, а ещё сложнее «Барселоне» придётся в плей-офф Лиги чемпионов. Соперники в ушедшем сезоне находили дыры в обороне каталонцев, и тер Штеген вряд ли станет непробиваемой стеной.

Многие вратари мечтают поиграть в команде Флика

Эмилиано Мартинес напрашивается в «Барселону». После лавки в «Арсенале» и основы в «Астон Вилле» двукратный обладатель приза Льва Яшина и чемпион мира в составе сборной Аргентины готов к новому вызову. Семье надоело в Англии, хочется в Испанию, где все говорят на понятном языке и реже идут дожди. Эмилиано Мартинес в 32 года не является перспективной ставкой для «Барселоны», но у него есть козырь. «Астон Вилла» не запросит за трансфер Мартинеса столько, как у каталонцев попросят, например, за молодого Шевалье из «Лилля».

Этот голкипер интересен «Астон Вилле», у которой нет миллиардных долгов, как у каталонцев. Кроме француза, рассматривают популярных на рынке вратарей. Голкипера сборной Нидерландов из «Брайтона» Вербруггена, ведь Барту хочется в Лигу чемпионов, а также стража ворот соседского «Эспаньола» Хона Гарсию. Но если успешного в прошлом сезоне Ла Лиги вратаря позовут в «Манчестер Сити», то у «Барселоны» нет шансов. От выбора первого номера будет зависеть судьба нового сезона с тренером Фликом. Ханси осознает, где главный минус команды.

Хотя справа у «Барселоны» неплохо сыграл француз Кунде, были вопросы к центральным защитникам Иньиго и Кубарси, а также к нескольким левым бекам во главе с Бальде. Флик похвалил Араухо, но уругваец не прогрессирует и не сделал высокую оборону испанцев сильнее. Лапорте придется продать нескольких игроков с приличным ценником, а это снова удар по кадровым возможностям, в том числе, в линии обороны. Вратарь может сгладить острые углы. Наличие тер Штегена и Щесного упрощает поиски, но план может провалиться, если ветераны подведут.

Тер Штеген может выпасть из основы «Барселоны»

У «Барселоны» никогда не было величайших вратарей, но многие голкиперы надолго заходили в основу. Рамальес играл во времена форварда Кубалы, когда «Реал» забирал первые европейские трофеи. Субисаррета помогал Кройфу в «команде мечты», а Вальдес был символом успехов с Гвардиолой в двадцать первом веке. Классные голкиперы, которых недооценивали. И одновременно каждый из легендарной тройки умел начудить так, как не чудили Буффон, Касильяс и Кан. У всех вратарей есть ошибки, но важна частота и характер неверных решений.

Весельчак Тер Штеген подходит «Барселоне», если вспоминать боязнь Субисарреты перед дальними ударами и фокусы Вальдеса. Марк-Андре может сыграть в пас, но огромной проблемой немецкого вратаря остается комплекс имени Нойера. Голкипер «Барселоны» всю карьеру пытался доказать разным тренерам сборной Германии, в том числе Флику, что он первый номер национальной команды и может тягаться с легендарным Мануэлем. Почти всегда Марк-Андре уступал игроку «Баварии» по игре ногами, умению закрыть ближний угол и хладнокровности.

Пытаясь стать Нойером – играя рискованно за пределами штрафной площади, выбирая сложные техничные решения при отражении мячей и даже копируя некоторые стилистические моменты у Мануэля, тер Штеген стал хуже. На определенном этапе он потерял себя и старался быть как главный конкурент в сборной страны. Теперь Нойер ушел на пенсию в национальной команде, а тер Штегену нужна честность Флика. Чтобы сыграть в основе немцев на ЧМ -2026, Марк-Андре должен быть основным голкипером клуба. Ему не стоит оставаться, если приедет конкурент.

Щесны согласится побыть вторым номером, а новичок заиграет в основе. В принципе, под описание голкипера успешной «Барселоны» подходит даже Мартинес, он тоже совершал порой невообразимые ошибки. Но у Эмилиано есть большой козырь: он дикий, как многие крутые голкиперы. Уловки выдают в аргентинце мужчину с лидерскими качествами и хулиганскими замашками. Тренер Флик может посчитать аргентинца слишком наглым? Тогда выберут трансфер Хона Гарсии, «Барселона» с радостью позлит «Эспаньол», забрав их лучшего футболиста.