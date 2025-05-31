«Атлетико» близок к подписанию полузащитника «Бетиса»

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вчера, 11:51

«Атлетико» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Бетиса» Джонни Кардосо. Речь идёт о соглашении на 4 — 5 лет. Теперь клубам осталось договориться между собой. В контракте Кардосо прописаны отступные в размере 80 миллионов евро. Однако ожидается, что стороны смогут согласовать данный трансфер за чуть более, чем 25 миллионов евро. Переход будет возможно завершить в июле, после Клубного чемпионата мира.

Напомним, Кардосо перешёл в «Бетис» из «Интернасьонала» в январе 2024 года. Его контракт с испанским клубом действует до июня 2030 года. В текущем сезоне 23-летний опорный полузащитник сыграл 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча, отдал голевую передачу и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает американца в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» интересуется нападающим «Аталанты» Матео Ретеги.