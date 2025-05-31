Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2024/2025

«Милан» не продаст Леау

вчера, 12:01

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри, о назначении которого вчера было официально объявлено, не хочет продавать форварда Рафаэла Леау.

Сведения о том, что тренер хочет сохранить игрока, появлялись и ранее. По информации источника, тренер сегодня провёл встречу с руководством «Милана», после которой стало понятно, что итальянская команда не продаст португальского вингера. Аллегри хочет сделать Леау лидером команды и убеждён, что может помочь футболисту, позволив ему сделать шаг вперёд, особенно на уровне психологии.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны лондонского «Челси» и мюнхенской «Баварии». В прошлом сезоне Леау забил 8 голов и сделал 8 голевых передач в 34 матчах Серии А.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Атлетико» близок к подписанию полузащитника «Бетиса»
Вчера, 11:51
Слухи«Манчестер Сити» сделает предложение Шерки уже на следующей неделе
Вчера, 11:23
«Аль-Наср», за который выступает Роналду, нацелился на вингера «Ливерпуля»
Вчера, 11:16
Слухи«Челси» подпишет новый контракт с Кайседо
Вчера, 11:03
«Барселона» предложила пятилетний контракт вратарю «Эспаньола»
Вчера, 10:09
Слухи«Барсе» интересны Мартинелли и Коман в случае неудачи с Рэшфордом и Диасом
Вчера, 00:50
Все комментарии
69Haya96
69Haya96
вчера в 12:40
Леау нестабилен.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 