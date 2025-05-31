«Милан» не продаст Леау

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вчера, 12:01

Главный тренер «Милана» , о назначении которого вчера было официально объявлено, не хочет продавать форварда .

Сведения о том, что тренер хочет сохранить игрока, появлялись и ранее. По информации источника, тренер сегодня провёл встречу с руководством «Милана», после которой стало понятно, что итальянская команда не продаст португальского вингера. Аллегри хочет сделать Леау лидером команды и убеждён, что может помочь футболисту, позволив ему сделать шаг вперёд, особенно на уровне психологии.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны лондонского «Челси» и мюнхенской «Баварии». В прошлом сезоне Леау забил 8 голов и сделал 8 голевых передач в 34 матчах Серии А.