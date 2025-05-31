Акинфеев: «Наставлений молодёжи не даю»

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вчера, 14:40

Голкипер ЦСКА рассказал о том, как мотивирует молодых игроков перед Суперфиналом Кубка России.

Никаких наставлений молодёжи не могу давать. Они сами должны осознавать, что это — самый главный матч для них на данный момент. «Ростов» — хорошая и сбалансированная команда. Но нельзя смотреть по чемпионату. Завтра всё будет по-другому.