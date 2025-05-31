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Акинфеев: «Наставлений молодёжи не даю»

вчера, 14:40
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА18:00 Не начался

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, как мотивирует молодых игроков перед Суперфиналом Кубка России.

Никаких наставлений молодёжи не могу давать. Они сами должны осознавать, что это — самый главный матч для них на данный момент. «Ростов» — хорошая и сбалансированная команда. Но нельзя смотреть по чемпионату. Завтра всё будет по-другому.

Матч Суперфинала Кубка России «Ростов» — ЦСКА пройдёт завтра, 1 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Ранее стало известно, кто будет главным арбитром встречи.

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Все комментарии
npkwv9y4whur
npkwv9y4whur
вчера в 18:21
Правильно, речи как в фильмах толкать что-ли? Чушь
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:14
Ну и правильно !!!
kjec5jsnrxge
kjec5jsnrxge
вчера в 17:44
А возможность есть , поделиться опытом
Futurista
Futurista
вчера в 14:59, ред.
Наставлений не даю...но на поле ору на них регулярно))...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:50
Речь "Взрослого мужа"!)
Гость
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