Сын экс-форварда «Ман Сити» Агуэро забил несколько голов в футболке «Челси»

1746963520

вчера, 14:38

Бенджамин Агуэро, сын бывшего нападающего «Манчестер Сити» , продемонстрировал свои футбольные навыки.

Видео, опубликованное пользователем «risingballers» в TikTok, показывает, как 16-летний парень играет босиком на грязном травяном поле рядом с частным бассейном и забивает несколько красивых голов, будучи одетым в синюю футболку «Челси» с фамилией «Торрес» и номером 9. Публикация быстро собрала тысячи лайков и сотни комментариев.

Бенджамин родился в Мадриде в феврале 2009 года, когда его отец играл за «Атлетико». Также Агуэро-старший защищал цвета «Индепендьенте» и «Барселоны».