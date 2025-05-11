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Сын экс-форварда «Ман Сити» Агуэро забил несколько голов в футболке «Челси»

вчера, 14:38

Бенджамин Агуэро, сын бывшего нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, продемонстрировал свои футбольные навыки.

Видео, опубликованное пользователем «risingballers» в TikTok, показывает, как 16-летний парень играет босиком на грязном травяном поле рядом с частным бассейном и забивает несколько красивых голов, будучи одетым в синюю футболку «Челси» с фамилией «Торрес» и номером 9. Публикация быстро собрала тысячи лайков и сотни комментариев.

Бенджамин родился в Мадриде в феврале 2009 года, когда его отец играл за «Атлетико». Также Агуэро-старший защищал цвета «Индепендьенте» и «Барселоны».

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Все комментарии
Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1
вчера в 18:34
За сити он не играл
Вещий
Вещий
вчера в 15:54
Дай Бог чтобы природа на мальчишке не отдохнула...
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:35
Значит что-то умеет парень
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:17
Так сам Агуэро в открытую просился именно в Челси еще будучи игроком Атлетико. Но Челси тогда предпочел Торреса из Ливерпуля, а позднее Агуэро отправился в МС.
xsjjy2kb3e47
xsjjy2kb3e47
вчера в 14:57
Хорошее потомство у бывших подрастает, интересно будет за ними наблюдать
Гость
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