Гендиректор «Локомотива» Леонченко рассказал о долгосрочных целях клуба

Генеральный директор московского «Локомотива» сформулировал цели клуба в долгосрочной перспективе.

Мы понимаем, в какой конкурентной среде мы находимся, и сколько остальные команды из первой пятёрки чемпионата потратили средств на усиление состава. Наша задача – сформировать лидерский костяк на долгие годы. Этот процесс становления мы не до конца закончили. Если в этот костяк будет возможность добавить ещё классных футболистов, в том числе российских – мы их добавим. Для молодых важно, когда рядом на поле появляется мастер. При этом у нас есть ответственность за следующее поколение, которое будет играть в российском футболе.