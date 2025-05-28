Гендиректор «Локомотива» Леонченко рассказал о долгосрочных целях клуба

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко сформулировал цели клуба в долгосрочной перспективе.
Мы понимаем, в какой конкурентной среде мы находимся, и сколько остальные команды из первой пятёрки чемпионата потратили средств на усиление состава. Наша задача – сформировать лидерский костяк на долгие годы. Этот процесс становления мы не до конца закончили. Если в этот костяк будет возможность добавить ещё классных футболистов, в том числе российских – мы их добавим. Для молодых важно, когда рядом на поле появляется мастер. При этом у нас есть ответственность за следующее поколение, которое будет играть в российском футболе.
«Локомотив» завершил сезон Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка.
Умный руководитель и планов громадье!
А как иначе!
Всё у него по расписанию, ведь клуб-то железнодорожников!
,,Классных" футболистов наберут и вперёд!
Одним пучком купят, понимаете , а возможно и российских тоже прикупят. .
Вот так надо проблемы решать, не иначе.
Наполеон как-то сказал, что лучше армия баранов во главе со львом, чем армия львов во главе с бараном". О себе Уважаемый ничего не сказал, как и о непосредственных руководителелях команды ,,в поле"- тренерском составе.
Там, естественно, все в полном порядке, все на своих местах, все хорошо.
Когда наступают тяжёлые времена, надо красочно рассказать о планах на будущее, о блестящих перспективах команды и тебе поверят ещё на пару- тройку лет!
Но надо не забывать что паровоз Черепановых тоже считался локомотивом...
Умный руководитель и планов громадье!
А как иначе!
Всё у него по расписанию, ведь клуб-то железнодорожников!
,,Классных" футболистов наберут и вперёд!
Одним пучком купят, понимаете , а возможно и российских тоже прикупят. .
Вот так надо проблемы решать, не иначе.
Наполеон как-то сказал, что лучше армия баранов во главе со львом, чем армия львов во главе с бараном". О себе Уважаемый ничего не сказал, как и о непосредственных руководителелях команды ,,в поле"- тренерском составе.
Там, естественно, все в полном порядке, все на своих местах, все хорошо.
Когда наступают тяжёлые времена, надо красочно рассказать о планах на будущее, о блестящих перспективах команды и тебе поверят ещё на пару- тройку лет!
Но надо не забывать что паровоз Черепановых тоже считался локомотивом...