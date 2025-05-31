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«Балтика» объявила об уходе капитана команды

вчера, 16:33

Полузащитник Александр Осипов покинул «Балтику» по истечении срока контракта. Осипов выступал за калининградцев с февраля 2022 года. За это время 26-летний опорный полузащитник провёл за «Балтику» 100 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

«Балтика» объявила об уходе капитана команды

Ранее сообщалось, что клуб из Калининграда покинут два игрока.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:45
Спасибо Саша и за капитанство , и за 100 матчей!
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:41, ред.
А я туда можно сказать захожу если вспоминаю! Там конкурс неитересный от слова совсем! Как Вы сказали скукота! И общаться там не с кем так как даже в чате если и пишут то только чтобы админов покрыть матом))
А раньше там было интересно!
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:32
Так я это всё знаю, так же как и то, что многие на других сайтах "сидят".
Как только у них времени хватает?
Я как то заходил на бомбу несколько лет назад... скукота полная, да и культура отсутствует полностью, там можно матами разговаривать и открыто угрожать тебе и всем родственникам.
Сразу понял, что это не по мне.
С правилами конкурса давно смирился, не нравится только как некоторые под себя пытаются правила подмять.
Если админы пойдут на их просьбы, то клоноводы никуда не уйдут, они приспособятся, а тех кто по середине между "писателей" и "клоноводов" ори рискуют потерять, покрайней мере многих.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:20
Я играю на одном сайте , мы пришли с него сюда!Так вот там выдают всем одинаково каждый день!
Но тогда тут получится , все новости которые будут постить админы , они окажутся почти пустыми , так как не надо будет что-то писать! Так кстати натом сайте! Там в некоторых новостях нет коментов от слова вообще! А админам это тоже не выгодно! Кстати очки в конце дня сгорают! Опять же думаю "фермерам" это будет очень выгодно!
Так что как найти золотую середину одному Богу известно!
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:52, ред.
Лично у меня 3 аккаунта и я не делаю из этого тайну.
Лично на мой взгляд в конкурсе всегда будут недовольные, так было и 15 и 10 и 5 лет назад, так будет и дальше.
Но проблема в том, что некоторые пытаются подстроить правила под себя и не более того.
Помню как на сайте появились ребята и стали активно советовать новые идеи, их послушали, так у нас появились ставки на счёт и прочее в разделе "другие"
Через некоторое время они проявляли недовольство, на этих ставках много кто выигрывает, но не они.
Ну это так интересный факт.
О честности и справедливости вообще нет смысла говорить, пока у кого то больше очков и пока существуют армии клонов.

Честно и справедливо будет тогда, когда уберут все бонусы и в день будут выдавать одинаковое количество очков. Образно первого числа всем выдадут по 30 тысяч.
Вроде все будут в одинаковом состоянии, но и здесь найдутся недовольные, это у них в крови.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:36
Приветствую Вас! Уважаю Ваше мнение! Но могу с Вами поспорить! Вы знаете что у меня два ака и так вот уже уже раза 4 наверное вот такими ставками срывали мне интересную борьбу за полгода!Ну а если посмотреть общую картину то каждый сезон в двух или трех группах точно побеждали "фермеры"!Я раз поучаствовал в обсуждениях , но понял что админам выгодны клоны и смирился с этим! Но в любом случае поддерживаю тех кто пишет что надо бы что-то делать! Я понимаю тех , кто просто заходит на сайт и мало пишет , так как у них мало шансов , если они попали в группу с ребятами , которые пишут содержательные коменты! Но еще меньше шансов когда выстреливает ставка клона , как у меня в группе Incredulous! Была интересная борьба , в которой даже после проигрыша испытывал бы удовлетворение! Но не сейчас! Добра Всем!
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