«Балтика» объявила об уходе капитана команды

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вчера, 16:33

Полузащитник покинул «Балтику» по истечении срока контракта. Осипов выступал за калининградцев с февраля 2022 года. За это время 26-летний опорный полузащитник провёл за «Балтику» 100 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что клуб из Калининграда покинут два игрока.