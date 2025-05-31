«Балтика» объявила об уходе капитана команды

Полузащитник Александр Осипов покинул «Балтику» по истечении срока контракта. Осипов выступал за калининградцев с февраля 2022 года. За это время 26-летний опорный полузащитник провёл за «Балтику» 100 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что клуб из Калининграда покинут два игрока.
А раньше там было интересно!
А раньше там было интересно!
Как только у них времени хватает?
Я как то заходил на бомбу несколько лет назад... скукота полная, да и культура отсутствует полностью, там можно матами разговаривать и открыто угрожать тебе и всем родственникам.
Сразу понял, что это не по мне.
С правилами конкурса давно смирился, не нравится только как некоторые под себя пытаются правила подмять.
Если админы пойдут на их просьбы, то клоноводы никуда не уйдут, они приспособятся, а тех кто по середине между "писателей" и "клоноводов" ори рискуют потерять, покрайней мере многих.
Как только у них времени хватает?
Я как то заходил на бомбу несколько лет назад... скукота полная, да и культура отсутствует полностью, там можно матами разговаривать и открыто угрожать тебе и всем родственникам.
Сразу понял, что это не по мне.
С правилами конкурса давно смирился, не нравится только как некоторые под себя пытаются правила подмять.
Если админы пойдут на их просьбы, то клоноводы никуда не уйдут, они приспособятся, а тех кто по середине между "писателей" и "клоноводов" ори рискуют потерять, покрайней мере многих.
Но тогда тут получится , все новости которые будут постить админы , они окажутся почти пустыми , так как не надо будет что-то писать! Так кстати натом сайте! Там в некоторых новостях нет коментов от слова вообще! А админам это тоже не выгодно! Кстати очки в конце дня сгорают! Опять же думаю "фермерам" это будет очень выгодно!
Так что как найти золотую середину одному Богу известно!
Но тогда тут получится , все новости которые будут постить админы , они окажутся почти пустыми , так как не надо будет что-то писать! Так кстати натом сайте! Там в некоторых новостях нет коментов от слова вообще! А админам это тоже не выгодно! Кстати очки в конце дня сгорают! Опять же думаю "фермерам" это будет очень выгодно!
Так что как найти золотую середину одному Богу известно!
Лично на мой взгляд в конкурсе всегда будут недовольные, так было и 15 и 10 и 5 лет назад, так будет и дальше.
Но проблема в том, что некоторые пытаются подстроить правила под себя и не более того.
Помню как на сайте появились ребята и стали активно советовать новые идеи, их послушали, так у нас появились ставки на счёт и прочее в разделе "другие"
Через некоторое время они проявляли недовольство, на этих ставках много кто выигрывает, но не они.
Ну это так интересный факт.
О честности и справедливости вообще нет смысла говорить, пока у кого то больше очков и пока существуют армии клонов.
Честно и справедливо будет тогда, когда уберут все бонусы и в день будут выдавать одинаковое количество очков. Образно первого числа всем выдадут по 30 тысяч.
Вроде все будут в одинаковом состоянии, но и здесь найдутся недовольные, это у них в крови.
Лично на мой взгляд в конкурсе всегда будут недовольные, так было и 15 и 10 и 5 лет назад, так будет и дальше.
Но проблема в том, что некоторые пытаются подстроить правила под себя и не более того.
Помню как на сайте появились ребята и стали активно советовать новые идеи, их послушали, так у нас появились ставки на счёт и прочее в разделе "другие"
Через некоторое время они проявляли недовольство, на этих ставках много кто выигрывает, но не они.
Ну это так интересный факт.
О честности и справедливости вообще нет смысла говорить, пока у кого то больше очков и пока существуют армии клонов.
Честно и справедливо будет тогда, когда уберут все бонусы и в день будут выдавать одинаковое количество очков. Образно первого числа всем выдадут по 30 тысяч.
Вроде все будут в одинаковом состоянии, но и здесь найдутся недовольные, это у них в крови.